Euro nu se mai opreste. A trecut de 4,78 lei

Previziuni sumbre: La finalul anului, un euro va ajunge la 4,8 lei

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat azi unla 4,7808 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult decat miercuri. Este cea mai ridicata valoare din istorie in fata leului si, totodata, pentru prima data cand cursul de referinta BNR depaseste pragul de 4,78 lei.in schimb a scazut cu 0,06% si este cotat la 4,3144 lei/unitate, fata de 4,3172 lei/unitate cat a fost miercuri.Siscade. Daca miercuri valora la BNR 4,3546 lei/unitate, joi este cotat la 4,3531 lei/unitate.insa a crescut de la 5,5732 lei/unitate pana la 5,5850 lei/unitate.In ceea ce priveste pretul, acesta a scazut. BNR a anuntat ca acesta a ajuns la 203,6385 de lei, fata de 204,7771 de lei cat a fost marti.Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si fostul sef al Consiliului Fiscal, a declaratca estimarile bancii arata ca euro va ajunge la finalul anului la 4,8 lei.El a tinut sa precizeze ca prognoza nu se bazeaza pe ceea ce s-a intamplat in ultimele zile, ci pe mai multi factori care se deterioreaza de mai mult timp.Nu ne raportam la ce s-a intamplat in ultimele zile. Pentru mine este irelevant. Pentru noi, tot ce conteaza sunt factorii fundamentali. Faptul ca in doua zile a crescut cursul nu are absolut nicio relevanta. Noi vedem insa o tendinta de depreciere a cursului care este data de factorii fundamentali.Nu raportati la ce s-a intamplat in ultimele zile, pentru ca nu are o semnificatie aparte.", explica Ionut Dumitru.In ceea ce priveste anul 2020, fostul sef al Consiliului Fiscal spune ca este greu de facut o predictie clara, dar estimarile arata ca, la finalul anului urmator, un euro ar putea ajunge la 4,9 lei. Insa, spune el, este posibil ca acest scenariu sa fie destul de cuminte., raportat la nevoia de ajustare a deficitului de cont curent. Si e de dorit ca ajustarea sa se produca acolo unde trebuie, in politica fiscala.Daca deciziile din sfera politicii fiscal-bugetare intarzie sa apara si vor fi amanate corectiile pentru dupa alegerile din 2020, adica in 2021, presiunea pe curs se va accentua", considera Ionut Dumitru.Si analistii CFA Romania estimau recent ca euro va depasi 4,83 lei in urmatoarele 12 luni