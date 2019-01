Euro se vinde cu aproape 4,9 lei la banci

Ziare.

La cele mai mari banci comerciale din Romania, euro se vinde, joi, si cu peste 4,85 lei.Astfel, Banca Comerciala Romana (BCR) vinde euro cu 4,8590 lei.Leumi Bank afiseaza un curs de 4,8410 lei/euro.BRD, parte din grupul francez SocGen, vinde un euro cu 4,8290 lei.Banca Transilvania afiseaza un curs valutar de 4,8050 lei/euro.ING Bank vinde un euro cu 4,8215 lei.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7569 lei, aceasta fiind a zecea oara, in luna ianuarie, cand euro atinge un nou nivel record. Din 24 decembrie 2018 pana in prezent, leul s-a depreciat cu 2,5% in fata euro.Citeste detalii aici - Euro face un nou salt spectaculos de aproape 1%. Al zecelea maxim inregistrat in aceasta luna