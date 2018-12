Evolutia leului in comparatie cu euro si dolar in 2018: Rolul interventiilor BNR

Sursa date: Seriile medii lunare publicate de BNR

Evolutia cursului dolar-leu in 2018

Sursa date: Seriile medii lunare publicate de BNR

Comparatia cu celelalte monede din regiune

In ianuarie, valoarea medie a cursului euro-leu a fost de 4,6500 lei/unitate, potrivit datelor BNR consultate deUrmatoarele doua luni au fost marcate de deprecieri pentru leu in fata monedei unice, dupa care situatia s-a mai echilibrat putin.Astfel, valoarea medie in luna mai a fost de 4,6387 lei/untate.Insa vara a venit cu o lovitura pentru moneda nationala, care s-a depreciat in iunie. In aceasta luna, valoarea medie a cursului a fost de 4,6611 lei/unitate.Ulterior, apele s-au mai calmat, dar doar pentru putin timp, caci toamna a insemnat reintoarcerea pe panta descendenta pentru leu, situatie care va dura pana la finalul anului (si dincolo)."Moneda nationala va incheia anul, cel mai probabil, la un nivel usor mai depreciat fata de moneda unica europeana. In pofida acumularilor dezechilibrelor gemene (adancirea deficitului bugetar si a celui comercial - n.red.), diferentialul de rata de dobanda ridicat si in crestere pe parcursul anului (randamentul obtinut de BNR din plasarea rezervelor sale internationale versus rata medie de dobanda platita in contul depozitelor atrase de la banci prin operatiunile de sterilizare - n.red.) si interventiile bancii centrale pe piata valutara au mentinut o relativa stabilitate a cursului de schimb EUR/RON.Reactia bancii centrale prin intermediul celor doua instrumente a avut ca obiectiv atat ancorarea asteptarilor inflationiste, cat si temperarea cresterii inflatiei, avand in vedere impactul inflationist puternic al deprecierii cursului de schimb in rata inflatiei, care oricum se situeaza peste limita superioada a intervalului tinta al BNR", a explicat Ciprian Dascalu, Chief Economist, Macroeconomic Research, ING Bank Romania, pentruIn noiembrie 2018, rata inflatiei era de 3,43%, in timp ce proiectia BNR pentru finalul de an este de 2,5%.Daca in primele patru luni ale anului, moneda SUA a fost destul de "cuminte", ulterior a inregistrat o crestere substantiala, depasind pragul de 4 lei/unitate, peste care va ramane si in zilele urmatoare."Raportul leului fata de dolarul american este in principal determinat de evolutia perechii EUR/USD.Dolarul american s-a intarit in fata monedei unice europene pe parcursul anului 2018 ca urmare a: diferentialului de rata de dobanda in crestere, cresterea economica dezamagitoare din zona euro raportata la accelerarea cresterii economiei americane, discutiile contradictorii dintre Comisia Europeana si guvernul italian pe marginea deficitului bugetar, incertitudinile legate de Brexit cu impact negativ preponderent asupra economiei europene, temerile privind un eventual razboi comercial.Astfel, intarirea dolarului american fata de EURO, pe fondul unei relative stabilitati a cursului EUR/RON, s-a translatat intr-o apreciere a USD fata de leu", ne-a mai precizat Ciprian Dascalu.Economistul reliefeaza faptul ca leul este mai vulnerabil la incertitudinile externe in comparatie cu monedele din regiune."Anticipam ca la finalul anului 2018, pentru al doilea an consecutiv, Romania sa ramana singura tara din CEE4 (Cehia, Ungaria, Polonia, Romania) care inregistreaza deficit de cont curent.Intre timp, observam o deteriorare a calitatii surselor de finantare a deficitului extern. De asemenea, 2018 este al treilea an consecutiv in care tinta de deficit bugetar este la limita de 3,0% din PIB, in pofida unor rate robuste de crestere economica.O parte din aceste vulnerabilitati sunt compensate de ratele de dobanda mai ridicate pentru leu fata de monedele regionale.Totusi, nu vedem sustenabila aprecierea relativa a leului fata de monedele din regiune din ultimul an, in contextul in care Romania inregistreaza deficite comerciale bilaterale cu majoritatea vecinilor si avand in vedere fundamentele generale mai slabe mentionate anterior.Ar fi loc cel putin de prindere din urma, daca nu chiar de o depreciere mai accentuata a leului fata de monedele regionale, avand in vedere cresterile salariale relativ mai ample inregistrate in Romania cu influente negative asupra competitivitatii", a subliniat Ciprian Dascalu.