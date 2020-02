Inca un maxim istoric pentru euro: A trecut de 4,8 lei. Si dolarul isi bate recordul

Ziare.

BNR a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,8026 lei/euro, in crestere cu 0,40% fata de valoarea atinsa joi, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata.Sis-a apreciat, acesta fiind cotat la 4,4462 lei, cu 0,35% mai mult fata de joi. Acesta este a opta oara, in ultimele trei saptamani, cand dolarul ajunge la un nou nivel record in raport cu leul.s-a apreciat si el si a ajuns la 4,5258 lei.Sia crescut vineri, atingand valoarea de 5,7406 de lei, dupa ce joi costa 5,7074 de lei.Pretulface un nou salt si doboara din nou recordul, intrucat s-a scumpit cu peste 4 lei. BNR a anuntat ca acesta costa 233,5122 de lei, fata de 229,4268 de lei cat a fost in sedinta anterioara. Este a saptea oara consecutiv cand pretul aurului ajunge la un nou nivel record.Precizam ca si joi euro, dolarul si gramul de aur au atins maxime istorice.Iata care a fost cursul valutar de joi Premierul demis si desemnat Ludovic Orban si ministrul Finantelor Florin Citu au spus insa ca "deprecierea usoara a leului este corelata cu deprecierile din regiune", iar romanii nu au motive de ingrijorare."Deprecierea usoara a leului astazi (joi - n.red.) este corelata cu deprecierile din regiune. Zlotul, forintul se depreciaza pentru ca sunt cateva miscari de fluxuri internationale. Doar trompetele PSD-iste vad altceva.. Cu cat avem anticipate mai repede cu atat mai repede vom putea reveni la scaderi de preturi si dobanzi aproape de zero", a scris ministrul joi seara pe pagina sa de Facebook.Si Ludovic Orban spune ca nu avem de ce sa ne facem griji si ca situatia e mai buna decat in vremea guvernarii PSD."Nu exista niciun motiv de neincredere, de panica. Situatia economica este foarte stabila. Uitati-va la evolutia dobanzilor. Comparati cu cat s-a imprumutat Guvernul nostru raportat la dobanda cu care s-a imprumutat guvernul PSD. E o diferenta semnificativa de un procent la dobanda", a spus premierul.