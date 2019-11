Ionut Dumitru: La finalul anului, un euro va ajunge la 4,8 lei. Ne-a mirat de ce nu s-a depreciat mai demult

Ionut Dumitru: La finalul anului, euro va ajunge la 4,8 lei

Nu ne surprinde absolut deloc faptul ca euro s-a intarit fata de leu

Poate face ceva Banca Nationala a Romaniei?

Si, din pacate, analistii nu au vesti prea bune. Previziunile lor arata ca euro va continua sa se deprecieze, astfel ca la finalul anului va atinge sau chiar depasi pragul de 4,8 lei.De unde aceasta depreciere a leului? Cateva explicatii sunt: cresterea deficitului de cont curent, a celui comercial, cresterea mult mai rapida a salariilor in comparatie cu productivitatea, inflatia mult mai mare decat in zona euro.Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si fostul sef al Consiliului Fiscal, a declaratca estimarile bancii arata ca euro va ajunge la finalul anului la 4,8 lei.El a tinut sa precizeze ca prognoza nu se bazeaza pe ceea ce s-a intamplat in ultimele zile, ci pe mai multi factori care se deterioreaza de mai mult timp.Nu ne raportam la ce s-a intamplat in ultimele zile. Pentru mine este irelevant. Pentru noi, tot ce conteaza sunt factorii fundamentali. Faptul ca in doua zile a crescut cursul nu are absolut nicio relevanta. Noi vedem insa o tendinta de depreciere a cursului care este data de factorii fundamentali.Nu raportati la ce s-a intamplat in ultimele doua zile, pentru ca nu are o semnificatie aparte.", explica Ionut Dumitru.In ceea ce priveste anul 2020, fostul sef al Consiliului Fiscal spune ca este greu de facut o predictie clara, dar estimarile arata ca, la finalul anului urmator, un euro ar putea ajunge la 4,9 lei. Insa, spune el, este posibil ca acest scenariu sa fie destul de cuminte., raportat la nevoia de ajustare a deficitului de cont curent. Si e de dorit ca ajustarea sa se produca acolo unde trebuie, in politica fiscala.Daca deciziile din sfera politicii fiscal-bugetare intarzie sa apara si vor fi amanate corectiile pentru dupa alegerile din 2020, adica in 2021, presiunea pe curs se va accentua", considera Ionut Dumitru.Si analistii CFA Romania estimau recent ca euro va depasi 4,83 lei in urmatoarele 12 luni Factorii care au dus la deprecierea euro sunt cresterea deficitului de cont curent si a celui comercial, majorarea salariilor mai rapid decat productivitatea, inflatie mare, atrage atentia fostul sef al Consiliului Fiscal."Daca ne uitam la factorii fundamentali si anume deteriorarea balantei de plati externe, in speta cresterea deficitului de cont curent, cresterea mai rapida a salariilor decat productivitatea, inflatia mai mare in Romania decat in zona euro, toti acesti factori pledeaza pentru deprecierea monedei nationale fata de euro.Pe noi nu ne surprinde absolut deloc faptul ca euro s-a intarit fata de leu in ultimele zile, dar as spune ca pana acum miscarea este una care nu are o semnificatie aparte. Nu a fost o miscare de amploare", explica economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania.Potrivit acestuia, ceea ce s-a intamplat in ultimele zile nu are nicio semnificatie. Mai degraba, spune Ionut Dumitru, conteaza ceea ce intampla ca tendinte de cativa ani si care duc la deprecierea leului. Iar unul din factori este cresterea deficitului de cont curent, fundamental pentru cursul de schimb."Pentru mine, ca economist, nu are nicio semnificatie ce s-a intamplat in ultimele zile, ci mai degraba ce se intampla ca tendinte de cativa ani., pentru ca nu poti sa ai un leu stabil daca deficitul de cont curent creste si deja este printre cele mai mari din Europa. Suntem singura tara din Europa Centrala si de Est cu deficite comerciale. Si acesta este un aspect foarte important.Romania se individualizeaza cumva ca tara cu dezechilibru extern la nivel european. Iesim cumva din tiparele europene in momentul de fata si in contextul acesta nu putem vorbi de o stabilitate a cursului de schimb. Ci mai degraba de o usoara depreciere. Dar in acelasi timp nici nu m-as duce in extrema cealalta si sa spun ca leul ar trebui sa se prabuseasca.Leul ar trebui sa se deprecieze usor, in linie cu fundamentele sale economice care s-au deteriorat in ultimii ani", crede fostul sef al Consiliului Fiscal.Economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania mai afirma ca acest dezechilibru extern, adica importurile mai mari decat exporturile, s-a creat ca urmare a unui stimul fiscal nepotrivit."Adica au crescut prea mult cheltuielile bugetare, in speta cheltuielile sociale, si in esenta aceasta stimulare a consumului, pentru ca in final banii acestia au ajuns in consum, nu si-a gasit contrapartida pe oferta interna si a alimentat importurile. Deci practic noi, stimuland prin cresteri de venituri consumul, am stimulat de fapt economiile altora, pentru ca am importat de la ei.Si aici este lipsa de ratiune in acest stimul fiscal nepotrivit ca dimensiune din ultimii ani, sau prea mare, si in acest context cursul de schimb are si el de suferit", completeaza Ionut Dumitru.Iar pentru a corecta acest dezechilibru extern intre importuri si exporturi, trebuie redus deficitul bugetar, afirma fostul sef al Consiliului Fiscal.Noi trebuie sa reducem deficitul bugetar, pentru ca se discuta de asa-zisele deficite gemene, care inseamna deficit de cont curent coexistent cu deficit bugetar mare. Deci, practic, acest deficit de cont curent este alimentat intr-o proportie foarte mare de deficitul public", a explicat economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania.Singurul lucru pe care Banca Nationala a Romaniei il poate face pentru a ajuta leul este sa dea timp politicii fiscale sa se corecteze, afirma Ionut Dumitru.Totusi, atrage el atentia, in cazul in care politica fiscala nu se corecteaza, si cursul de schimb va avea de suferit."BNR, cu politica de curs de schimb, poate sa faca un singur lucru. Sa dea timp politicii fiscale sa se corecteze. Dar daca politica fiscala nu se corecteaza, si cursul de schimb va avea de suferit, deoarece corectiile vor trebui facute cumva. Ele trebuie facute in mod optim, acolo unde au aparut dezechilibrele, si anume in buget. Dar daca nu se produce corectia acolo, evident ca si cursul are de suferit.si practic deficitul bugetar este asteptat sa creasca mult peste asteptari si, in contextul acesta, practic investitorii vad dezechilibrele din Romania la o amploare mai mare decat credeau.Iar daca din sfera politicii fiscal-bugetare nu vin masurile de corectie, presiunea pe curs se va mentine", a conchis Ionut Dumitru.