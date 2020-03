Cat de mult mai scade leul? E nervozitate si incertitudine pe piata globala, iar coronavirusul il face si mai vulnerabil

Leul este in picaj, iar coronavirusul il face si mai vulnerabil

BNR nu poate face nimic pentru a ajuta leul

Ziare.

com

Leul se tot depreciaza de ceva timp, din cauza unor factori interni cum ar fi deficitul bugetar si deficitul de cont curent, la care se adauga si factori externi.Iar daca pana acum perioada Sarbatorilor era ca o gura de oxigen pentru moneda nationala, care se intarea in fata euro datorita romanilor care veneau in tara cu valuta, in acest an, de Paste, s-ar putea sa nu mai fie chiar asa. Si asta din cauza epidemiei de coronavirus.Italia, tara in care se afla numerosi romani, este grav afectata de coronavirus. Iar premierul interimar, Ludovic Orban, le-a recomandat romanilor care se afla in Italia, dar si celor aflati in alte tari in care exista Covid 19 sa nu vina in tara de Paste sau in vacanta , decat in cazuri de urgenta. Acelasi apel a fost facut si de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. "Noi am lansat mesaje si apeluri catre ei (romanii aflati in strainatate - n.red.) sa nu vina daca pot sa anuleze si sa nu expuna familiile lor aici", a sfatuit Arafat., a declarat pentruca, in momentul de fata, leul se afla in picaj din cauza deficitului bugetar si a celui de cont curent.Suntem singura tara din Europa, atrage el atentia, cu un deficit estimat pentru acest an la peste 3%. Celelalte state au deficite mult mai mici, jumatate dintre ele avand chiar surplusuri., din perspectiva factorilor fundamentali. Si ma refer la deficitele gemene, despre care discutam de ceva timp, si anume deficitul bugetar care coexista cu deficitul de cont curent. Deficitul bugetar a fost de peste 4% anul trecut, deficitul de cont curent la fel. Deci noi avem un dezechilibru semnificativ in economie, ati vazut ca si Comisia Europeana a declansat procedura de deficit excesiv., celelalte state au deficite mult mai mici. Jumatate din statele europene au deficite estimate pentru anul acesta in zona lui zero sau chiar pe plus, adica au surplusuri, ceea ce ne individualizeaza pe noi ca fiind tara cu cel mai mare deficit din Europa. Ceea ce pentru cursul de schimb reprezinta un factor negativ", ne-a declarat economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania.Asadar, tinand cont de aceste probleme, coronavirusul care a tensionat foarte mult pietele financiare la nivel global face si leul vulnerabil."Daca suprapunem si aceasta poveste cu coronavirusul, care a tensionat foarte mult pietele financiare, vedem o volatilitate foarte mare in pietele financiare,, in conditiile in care are o problema fundamentala. Avem o problema de dezechilibre in economie. Cu atat mai mult aceasta problema iese la suprafata atunci cand ai tensiuni mari in pietele financiare", a subliniat Ionut Dumitru.Asadar, este de asteptat ca euro sa se aprecieze tot mai mult in raport cu leul. Economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania a precizat ca inainte de aparitia coronavirusului estimarile bancii aratau ca moneda europeana va ajunge in jurul valorii de 4,90 lei.pentru un euro pentru acest an. Acum este clar ca exista o tensiune foarte mare in pietele financiare, exista o volatilitate foarte mare, sa vedem incotro o luam. Dar este clar ca incertitudinile sunt foarte mari", a explicat Ionut Dumitru.Intrebat daca Banca Nationala a Romaniei poate face ceva pentru a ajuta leul sa nu se deprecieze, fostul sef al Consiliului Fiscal a precizat ca nu se poate interveni atat timp cat exista tensiuni in pietele internationale."Ce poti sa faci cand ai o zi in care pretul petrolului scade cu 28% sau 30%? Ce sa faca BNR cu tensiunile din pietele internationale? Nu are ce sa faca decat sa atenueze tensiunile din pietele locale. Dar avem tensiuni in pietele financiare globale, piata petrolului care se misca de-a dreptul irational, bursele, peste tot in lume sunt miscari foarte ample", a subliniat economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania.Potrivit acestuia, exista o stare de nervozitate si incertitudine in pietele financiare globale, transpusa in economia locala. Si, mai mult, din pacate, problemele financiare locale care au dus la deprecierea leului nu se vor rezolva prea curand."Nu as numi-o panica, dar avem o stare de nervozitate si incertitudine destul de mare in pietele financiare globale, transpusa in economia noastra locala sau in pietele financiare locale, luand in calcul si faptul ca noi avem o problema fundamentala pe care nu am tratat-o.Pentru ca avem o perioada electorala prin care trecem acum, cu doua randuri de alegeri, si probabil ca masurile de ajustare fiscala vor veni abia dupa alegeri, ceea ce complica ecuatia, mai ales in conditiile in care exista aceste tensiuni in pietele financiare la nivel international", a conchis Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si fostul sef al Consiliului Fiscal.