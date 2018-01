Leul ne da sperante la inceput de an. Vezi cursul BNR din prima sedinta din 2018

Ziare.

Astfel, euro a scazut in prima sedinta din noul an cu 0,40%, pana la un curs de 4,6412 lei/uniatate.Dolarul s-a depreciat cu 0,80% si costa miercuri 3,8603 lei/unitate.Francul elvetian scade de asemenea de la 3,9900 lei, ultimul curs din 2017, la 3,9623 lei/unitate in 2018.Si lira sterlina scade sub 5,25 si ajunge la 5,2425 lei.Gramul de aur e putin mai scump insa in 2018 si costa miercuri 163,1042 lei.Tot miercuri, insa, presedintele Klaus Iohannis a promulgat bugetul pe 2018, dar cu multe critici si avertismente pentru Guvern. Ramane de vazut cum va reactiona cursul zilele urmatoare.A.S.