Leul se prabuseste. Euro a ajuns la cel mai mare nivel din istorie. Previziuni sumbre ale analistilor

Previziuni sumbre ale analistilor: Euro ajunge in acest an la 4,8 lei

Potrivit Bancii Nationale a Romaniei,, depasind recordul precedent, de 4,6695 lei, stabilit in 21 iunie 2018.Sia crescut miercuri. Acesta este cotat la 4,0803 de lei, cu 0,08% mai mult fata de ziua precedenta.La randul sau,a crescut de la 4,1584 lei, valoare inregistrata marti, pana la 4,1614 lei.In ceea ce priveste, aceasta a scazut miercuri la 5,1919 lei. Marti valora 5,2029 lei.s-a ieftinit. Daca ieri era cotat de BNR la 168,2768 lei, miercuri valoreaza 168,0226 lei.De altfel, in luna decembrie, previziunile analistilor cu privire la evolutia euro in acest an au fost sumbre, cele mai negre scenarii aratand ca moneda europeana va ajunge in acest an chiar si la 4,8 lei.Astfel, Erste Group a avertizat ca situatia fiscala dificila, cresterea economica mai mica si adancirea dezechilibrelor externe vor deprecia leul fata de euro in 2019, ajungand aproape de 4,8/euro "Episoadele ocazionale de aversiune la risc la nivel global si/sau socurile domestice vor declansa probabil o depreciere de 2-3% a leului, pe care o consideram sub limita de viteza anuala a BNR", a precizat Erste.La randul lor, analistii CFA (Chartered Financial Analyst) au anticipat o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea din decembrie) . Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,6991, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,7427.Si Ciprian Dascalu, Chief Economist, Macroeconomic Research, ING Bank Romania, a declarat recent pentruca leul se va deprecia in continuare, pe parcursul anului 2019 , iar un soc extern puternic va lasa moneda noastra nationala mai vulnerabila decat celelalte din regiune."Anticipam un curs EUR/RON in intervalul 4.6500- 4.7000 pentru prima parte a anului 2019 si 4.7000 - 4.7500 in a doua parte, pe fondul unei deprecieri graduale, controlate de banca centrala pentru a evita reinflamarea presiunilor inflationiste.Probabil, intr-un viitor apropiat, ce tine si de evolutia ratei inflatiei, BNR isi va ajusta in sus intervalul actual de confort (4.6200-4.6700), probabil intial spre 4.6500-4.7000, apoi gradual mai sus.In cazul unui soc extern, de exemplu un Brexit dezordonat (ceea nu nu reprezinta scenariul nostru de baza), vulnerabilitatile mentionate anterior expun moneda romaneasca la un risc de depreciere mai ridicat fata de alte monede din regiune", a explicat Ciprian Dascalu.