Maxim istoric pentru euro. Dolarul si aurul doboara si ele noi recorduri

BNR a anuntat un curs de referinta de 4,7834 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de valoarea atinsa miercuri, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata.Precendentul record data din 21 noiembrie 2019, cand euro era cotat la 4,7808 lei.a crescut si el, fiind cotat la 4,4307 lei/unitate, cu 0,15% mai mult fata de miercuri. Aceasta este o noua valoare record pentru dolarul american. Este a saptea oara, in ultimele doua saptamani, cand dolarul ajunge la un nou nivel record in raport cu leul.s-a apreciat si el si a ajuns la 4,5078 lei.Doara scazut, atingand valoarea de 5,7074 de lei, dupa ce miercuri costa 5,7446 de lei.Pretulface un nou salt si doboara din nou recordul. BNR a anuntat ca acesta costa 229,4268 de lei, fata de 229,0604 de lei cat a fost miercuri. Este a sasea oara consecutiv cand pretul aurului ajunge la un nou nivel record.