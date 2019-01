O noua zi, un nou atac al PSD la adresa BNR: Cresterea euro e artificiala

Ziare.

com

Totodata, acestia se intreaba ce masuri ia Banca Nationala, care are obligatia sa supravegheze sistemul bancar si sa asigure stabilitatea cursului de schimb."Daca nu exista cauze naturale, atunci cresterea euro nu poate fi decat artificiala. Daca investitiile straine au crescut si au adus mai multi euro in tara, daca s-au absorbit mai multe fonduri europene care au adus mai multi euro in Romania, daca au plecat mai putini romani din tara si au scos mai putini euro, daca importurile nu au crescut si nu a fost nevoie de mai multa valuta...daca in jurul Romaniei euro scade...atunci cresterea euro este artificiala!Ce face BNR care are obligatia sa supravegheze sistemul bancar si sa asigure stabilitatea cursului de schimb?", precizeaza social-democratii, luni, pe pagina de Facebook a PSD.In ultimele zile PSD a lansat nenumarate atacuri la adresa BNR si a guvernatorului Mugur Isarescu, dand vina pe institutie pentru cresterea euro. Luni, moneda europeana a scazut putin , dupa ce vineri inregistrase un nou maxim istoric. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7628 de lei/unitate.Vineri, un euro a fost cotat la 4,7648 de lei/unitate.