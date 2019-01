Previziuni 2019: Cursul va ajunge la 4,75 lei/euro in a doua parte a anului

Ziare.

com

"Anticipam un curs EUR/RON in intervalul 4.6500- 4.7000 pentru prima parte a anului 2019 si 4.7000 - 4.7500 in a doua parte, pe fondul unei deprecieri graduale, controlate de banca centrala pentru a evita reinflamarea presiunilor inflationiste.Probabil, intr-un viitor apropiat, ce tine si de evolutia ratei inflatiei, BNR isi va ajusta in sus intervalul actual de confort (4.6200-4.6700), probabil intial spre 4.6500-4.7000, apoi gradual mai sus.In cazul unui soc extern, de exemplu un Brexit dezordonat (ceea nu nu reprezinta scenariul nostru de baza), vulnerabilitatile mentionate anterior expun moneda romaneasca la un risc de depreciere mai ridicat fata de alte monede din regiune", a explicat Ciprian Dascalu, Chief Economist, Macroeconomic Research, ING Bank Romania, pentruGuvernul, prin intermediul Comisiei Nationale de Prognoza, este mai optimist decat bancherii in ceea ce priveste cursul euro-leu pentru anul 2019. Potrivit proiectiei de toamna , valoarea medie estimata este de 4,65 de lei/euro.In octombrie 2018, guvernatorul bancii centrale, Mugur Isarescu, a reamintit ca BNR nu face prognoze de curs, adaugand ca lipsa de estimari din partea institutiei da credibilitate cursului de schimb."Este clar ca, de o jumatate de an, cel putin, opinia publica a fost bombardata cu prognoze, aprecieri, evaluari, unele chiar de la specialisti, ca se va intampla ceva cu cursul, ca se va duce dincolo de un prag, dincolo de alt prag, ca va sari, ca se va deprecia, ca se va intampla asa si pe dincolo, ca sa raman usor confuz, pentru ca noi ne mentinem ideea ca nu facem prognoze de curs. Asta a fost insa realitatea. Cel putin pe termen scurt, fara sa ne ancoram la curs, n-am iesit din inflation targeting. Ca sa fim corecti, daca ne uitam la toti fosti tintitori de inflatie (n.red. - alte banci centrale), am ramas cei mai usor conservatori. (...)Fara sa facem prognoze de curs, trebuia sa dam o anumita credibilitate evolutiei cursului, pentru ca, probabil stiti, mai bine decat mine, ca traiti in Romania si in piata, ca multora dintre produsele de import li se stabileste pretul in lei la cursul cel mai depreciat, evaluat in piata, in general. Asa face oricare importator, isi asigura o marja de castig minim, ca sa nu intre pe pierdere. O simpla declaratie a Bancii Nationale sau un simplu cuvant al Guvernatorilor, << Vedeti ca nu este adevarat >>, stiti bine ca nu este suficient, mai ales intr-un mediu social, politic tensionat, cu activitate mediatica intensa", a explicat Isarescu, la acea vreme.