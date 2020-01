Previziuni sumbre pentru cursul euro/leu in 2020. Efectele se vor simti din primele luni ale anului

Euro trece de pragul de 4,8 lei in 2020

Din cauza cresterii euro, scumpirile se vor simti la raft

Mai exact, in 21 noiembrie, euro a atins 4.7808 lei , acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Si, din pacate, vestile nu sunt deloc imbucuratoare, pentru ca potrivit estimarilor analistilor financiari, euro isi va continua cresterea si in 2020.Potrivit celor mai recente date privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica, majoritatea analistilor financiari CFA Romania estimeaza ca in 2020 cursul leu-euro se va deprecia.Astfel, peste 85% dintre participantii la sondajul CFA Romania au anticipat o depreciere a monedei nationale in urmatoarele sase luni, pana la 4,8256 lei, iar pentru orizontul de 12 luni la 4,8663 lei.La randul sau, Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si fostul sef al Consiliului Fiscal, a declarat recent pentruca este greu de facut o predictie clara, dar estimarile arata ca, la finalul anului 2020, un euro ar putea ajunge la 4,9 lei . Insa, spune el, este posibil ca acest scenariu sa fie destul de cuminte."Sunt greu de dat predictii, avem o continuare a deprecierii la 4,9 la finalul anului viitor. Dar este posibil ca acest scenariu sa fie destul de cuminte, raportat la nevoia de ajustare a deficitului de cont curent. Si e de dorit ca ajustarea sa se produca acolo unde trebuie, in politica fiscala.Daca deciziile din sfera politicii fiscal-bugetare intarzie sa apara si vor fi amanate corectiile pentru dupa alegerile din 2020, adica in 2021, presiunea pe curs se va accentua", considera Ionut Dumitru.Totodata, BCR estimeaza un curs de 4,85 lei/euro la finalul lunii septembrie 2020, iar prognoza Bancii Transilvania este de 4,81 lei/euro in 2020.Si Reuters a facut recent o previziune privind cursul euro-leu. Astfel, potrivit unui sondaj, analistii citati de Reuters considera ca leul va inregistra cea mai mare depreciere dintre cele ale monedelor importante din Europa Centrala si de Est, de 1,5%, pana la 4,85 lei/euro.Cresterea continua a monedei europene in acest an va duce la scumpiri ce se vor resimti inca de la inceputul anului 2020 . Potrivit analistului financiar Adrian Benta, in primul rand vor creste preturile la alimentele care provin din import."Adevaratele puseuri de crestere ale cursului de schimb vor aparea in ianuarie-februarie, moment la care foarte multi operatori economici vor achita scadentele la bunurile cumparate in perioada aceasta.Cunoastem cu totii ca operatorii economici se aprovizioneaza si platesc pe credit, iar creditul poate fi intre 30 si 90 de zile, in functie de cum s-a negociat cu furnizorul. Dar la un moment dat aceste scadente apar si ele apar de obicei in ianuarie-februarie spre martie.Toti suferim din cauza acestui curs de schimb valutar. In primul rand, cei care cumpara alimente, o sa le revedem (cresterile de curs - n.red.) in pretul alimentelor, pentru ca multe sunt din import. Apoi, sunt persoanele fizice care evident platesc imprumuturi la banci calculate la un euro mai scump si, cu siguranta, cei care au abonamente in euro la societatile care furnizeaza servicii telecom. Intr-o masura mai mica sau mai mare, vom plati mai mult la aceste utilitati", a spus Adrian Benta, citat de Mediafax.Totodata, Sorin Minea, presedintele patronatului din industria alimentara Romalimenta, a precizat ca evolutia ascendenta a euro va aduce pierderi sectorului in care activeaza."Suntem toti dependenti de euro. Avem ratele la utilaje (in euro), unii dintre noi carnea de afara care se cumpara in euro, ratele bancare, toate costurile cresc. (...) Va exista si tendinta vanzatorilor de carne din Romania de a majora pretul, majoritatea isi fac calculele in euro, pentru ca este cel mai comod... totul se va majora in functie de euro", spune Minea.