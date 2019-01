Citu (PNL): Criza euro e premeditata de coalitia PSD-ALDE! Tinta e rezerva valutara a Romaniei

Ziare.

"Urmeaza atacul speculativ pe leu? Asa arata in acest moment situatia. Mai rau ca in 2008. Leul se tranzactioneaza, pe pietele internationale la 4,77 pentru 1 euro!!! Se pare ca traderii internationali au inteles caCine profita de aceasta situatie? Speculatorii. Rusi? Chinezi? Este momentul ca institutiile statului care se ocupa de securitate nationala sa verifice daca OUG 114 nu a avut ca obiectiv imbogatirea unor speculatori de la est sau a unor consilieri ai premierului.Ce a aranjat si ce a promis Eugen Teodorovici in escala sa de la Moscova, cu destinatia Havana? #RomaniaFaraPSDsiALDE #RomaniaLiberala", a scris, marti seara, senatorul liberal Florin Citu, pe pagina sa de Facebook.Reprezentantul PNL a revenit, miercuri dimineata, pentru a sustine ca actuala depreciere a leului este premeditata, astfel incat sa fie distrusa rezerva valutara a Romaniei."Criza valutara este premeditata! Tinta - REZERVA VALUTARA a Romaniei. PSD+ALDE pe de-o parte striga ca pietele sunt manipulate, iar pe de alta parte, striga ca BNR TREBUIE sa INTERVINA sa VANDA aurul, sa VANDA euro din REZERVA si sa MANIPULEZE cursul valutar. Nu vi se pare suspect?", a mai scris Citu, miercuri pe Facebook.Senatorul liberal a mai precizat ca, in cazul unei crize valutare,Leul se depreciaza si nu intervine nimeni;BNR intervine si vinde euro din rezerva valutara. Implicit cresc dobanzile si taxa pe care trebuie sa o plateasca bancile, iar consecinta sunt dobanzi mari, sistemul bancar pe butuci, ceea ce va duce la criza economica intr-o luna;BNR intervine si vinde euro din rezerva valutara, dar sterilizeaza interventiile (pune lei in piata in schimbul obligatiunilor) . In aceasta situatie deprecierea se opreste, dobanzile cresc, dar nu foarte mult, dar Romania pierde rezerva valutara fara sa sanse sa opreasca hemoragia."Acum este clar de ce asistam la aceste introxicari in ultima perioada? Dobanzile trebuie sa ramana jos, pentru ca Romania sa vanda cat mai mult din rezerva. Volume mari = preturi mai mici. BNR ramane cu singura optiune, intervine, sterilizeaza si VINDE REZERVA VALUTARA.Cei care au premeditat aceasta criza, PSD+ALDE, stiu clar unde vor sa duca Romania. Vor sa forteze Romania sa vanda aurul ieftin. Iar cumparatorii aurului... acestia deja sunt pregatiti si asteapta. Cumparatorii rezervei valutare sunt cei care forteaza deprecierea in acest moment. Este clar o problema de securitate nationala.PSD+ALDE duc Romania intr-o criza valutara, recesiune, fara armata puternica (nu au cheltuit 2% din PIB nici in 2018) si fara rezerva valutara. Dragnea a primit acest plan de la un grup de 5 persoane (demnitari si persoane fizice) . Revin! #RomaniaFaraPSDsiALDE", a concluzionat Citu miercuri.Euro se afla la un nivel recor, fiind cotat marti de BNR Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,7142 , cu 0,13% mai ca luni.