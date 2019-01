Vasilescu (BNR) avertizeaza: Daca Banca Nationala ar scoate prea multa valuta, ROBOR-ul s-ar duce peste 7%

Ziare.

"Daca ar arunca (sume din rezerva valutara - n.red.) sa vedem ce s-ar intampla. Deci venim cu valuta in piata, scoatem leii de la investitori, pentru ca investitorii care au lei acum si-ar dori sa scape de lei pentru ca asta se intampla si in piata internationala, vor sa scape de titlurile romanesti, sa le schimbe in valuta. Sigur ca acolo daca se vand se si cumpara pentru ca nu poti sa vinzi fara sa cumperi.Daca nu se cumpara, atunci trebuie sa le tii in buzunar si sa astepti vremuri mai bune. Dar daca se vand acum si se cumpara s-a creat o tevatura si s-a urcat sus, deprecierea a devenit mare. Ei bine, daca Banca Nationala ar scoate prea multa valuta in zilele astea cand piata internationala face presiune peste piata interna ce s-ar intampla?Valuta ar fi in exces, leii investitorilor de pe piata ar fi in deficit, dobanzile s-ar urca, ROBOR-ul s-ar duce peste 5 sau peste 6 sau peste 7....Interventia pe piata valutara este ca o operatie pe creier. Nu poti sa operezi pe creier fara sa te gandesti la consecinte", a spus Adrian Vasilescu, sambata, la Antena3.El a afirmat ca deprecierea leului din ultima perioada nu este cauzata de factori interni, ci de faptul ca a intervenit piata internationala, unde sunt miliarde de lei in circulatie. Adrian Vasilescu a spus ca pe piata valutara internationala nu s-a depasit cotatia de 4,79 de lei pentru un euro.Pe de alta parte, Adrian Vasilescu a afirmat ca BNR a trimis rapoarte si documente catre Parlament, dar ca este important ca acestea sa si fie citite."Nu exista institutie in Romania care sa trimita Parlamentului din ianuarie si pana in decembrie mai multe rapoarte si mai multe documente decat o face Banca Nationala. Dar important este ca aceste documente sa fie citite.Cand apare un raport al Bancii Nationale si ajunge in Parlament si de acolo ni se intorc vorbe ca in raportul Bancii Nationale se scrie ca 8 banci au facut cartel intre ele ca sa submineze economia Romaniei, cum sa reactionezi in fata unei asemenea realitati? Pentru ca nu exista. Il inghit acel raport in care se scrie asa ceva, ca Banca Nationala a constatat ca 8 banci din Romania s-au unit sa submineze economia nationala", a spus Adrian Vasilescu.