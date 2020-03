BNR ii linisteste pe romanii care au bani in banci. Cat ar putea creste euro

Ziare.

Intrebat daca romanii care au depozite sau bani pe card ar trebui sa se teama, Suciu a oferit un raspuns ferm: "Exclus!"Oficialul BNR a explicat apoi ca bancile nu au nicio problema si ca banii sunt, oricum, garantati, in limita a 100 de mii de euro pentru fiecare depozit."Fiecare face ce crede si ce vrea cu banii lui, dar nu vad niciun motiv sa scoti banii si sa-i tii in casa. Stiu ca e sentimentul asta ca te simti mai bine cand ai banii cash. Bancile sunt solide, nu e nicio problema in sistemul bancar. Nu avem o problema in nicio banca, niciuna nu are vreun semn de intrebare. Apoi, depozitele oamenilor sunt garantate in limita sumei de 100 de mii de euro per depozit.Iar bancile nu au credite neperformante in aceste momente. Au scazut la un minim istoric, sub 5%. In acest moment sunt bine capitalizate, au bani. Sunt 10 milioane de deponenti care au bani in banci. Din acest punct de vedere, bancile sunt stabile. Nu e nicio problema, gasesti oricand sa scoti banii de la ATM", a afirmat Dan Suciu in emisiunea IGDLCC de pe canalul de Youtube al lui George Buhnici. In ce priveste cursul valutar, Suciu a sustinut ca euro nu va ajunge la 5 lei. El a mentionat ca o crestere fireasca ar fi de 4 bani in aceasta perioada."E normal sa fie o variatie a cursului pentru ca piata are caracteristicile ei, e foarte volatila pentru ca sunt multe necunoscute. O variatie mai mare decat altadata e normala, dar suntem increzatori ca nu cursul va fi problema in perioada urmatoare. Putem face asta, sa nu transformam cursul intr-o problema suplimentara in economia romaneasca. O variatie de 1-2 procente este normala. Nu ma gandesc la 5 lei, e un pic prea departe fata de ce ma gandeam eu. 4 bani e normal sa mai miste cursul, nu e o problema", a adaugat Dan Suciu.Totodata, el a precizat ca e convins ca Romania va putea trece cu bine de aceasta perioada dificila. Mai mult, Suciu a afirmat ca sunt sanse sa avem si crestere economica in 2020, daca aceasta criza nu va dura mai mult de 2-3 luni."Romania are bani sa treaca de necaz fara sa lase pe nimeni in urma. Statul poate face rost de acesti bani. BNR poate sa dea lichiditate bancilor pentru ca tot circuitul sa functioneze", a explicat el.In ce priveste situatia romanilor cu rate bancare, amintim ca Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta prin care plata acestora se suspenda pana la 9 luni Masura se aplica atat persoanelor fizice, cat si juridice, care au fost afectate direct si indirect de pandemia de coronavirus. Normele de aplicare nu sunt cunoscute deocamdata.C.S.