Depozitele populatiei si firmelor au crescut cu 9,9% in aprilie, la peste 337 miliarde lei

firmelor

Ziare.

com

In, fata de aceeasi luna a anului anterior, depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 9% (4,7% in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 330,847 miliarde de lei (69,6 miliarde de euro).In, fata de aceeasi luna a anului trecut, depozitele in lei ale populatiei au crescut cu 8,3%, pana la 123,042 miliarde lei.Totodata, depozitele in lei aleau avansat cu 5,8%, pana la 98,994 miliarde lei.Depozitele in valuta ale populatiei si firmelor au crescut cu 15,5%, pana la 115,358 miliarde lei.In aprilie,, depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au crescut cu 2%.