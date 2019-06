La 30 de ani de la Revolutie, Inalta Curte trebuie sa stabileasca ce se intampla cu libretele CEC cu castiguri in masini Dacia

Deciziile contradictorii

De ce pierd procesele posesorii libretelor

De ce castiga procesele posesorii libretelor

Situatia similara cu cei care au depus 70.000 lei?

Proprietarii depozitelor trebuie sa primeasca inapoi sumele depuse, actualizate in raport de indicele inflatiei, plus dobanda aferenta, sau sa nu mai primeasca nimic?La aceste intrebari trebuie sa raspunda in luna septembrie Inalta Curte de Casatie si Justitie. Pentru ca deciziile date de instante in procesele deschise de posesorii acestor librete sunt contradictorii, procurorul general al Romaniei a sesizat, in luna martie 2019, Inalta Curte cu un recurs in interesul legii.Pe scurt, posesorii acestor librete au solicitat CEC Bank si Ministerului Finantelor restituirea sumelor depuse si a dobanzii aferente, actualizate in raport de indicele inflatiei.In solutionarea acestor actiuni, instantele s-au pronuntat diferit in raport de modul in care au clarificat problema de drept enuntata mai sus.Au fost identificate in practica judiciara 2 orientari:majoritara, de respingere ca neintemeiate a actiunilor detinatorilor de librete CEC de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme, actiuni formulate impotriva CEC Bank si a statului roman.jurisprudentiala, instantele au admis actiunile de acest gen cu diverse motivari.Opinia procurorului general este in sensul primei orientari, ca actiunile sunt neintemeiate.Recursul in interesul legii depus de procurorul general al Romaniei poate fi accesat pe site-ul Inaltei Curti. In cazul primei opinii, instantele au explicat ca, in urma denominarii monedei nationale, din 2005, sumele aferente acestor instrumente de economisire s-au diminuat.Apoi, banca a perceput un comision de administrare de 0,1 lei/cont/luna si astfel aceste conturi au ajuns la sold zero.Depozitarul (CEC Bank) nu este responsabil pentru scaderea puterii de cumprare a sumelor depuse, determinata de inflatie si nici pentru denominarea operata prin Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale.Banca nu avea obligatia de a indexa sau actualiza sumele depuse, ci numai de a le restitui oricand, la cererea deponentilor, exact in moneda in care le-a primit, indiferent de cresterea sau scaderea valorii acesteia.Instantele au atras atentia si asupra lipsei de diligente a reclamantilor - in conditiile in care cunosteau efectele inflatiei si denominarii realizate la data de 1 iulie 2005 - care nu poate fi imputata institutiei bancare, "neexistand nicio dispozitie legala care sa instituie in sarcina bancii obligatia de a acoperi riscurile inflationiste determinate de ecolutiile economice."Au fost insa cazuri in care posesorii acestor librete au castigat aceste procese, cu diverse motivari.O instanta de judecata a considerat ca CEC Bank trebuie sa plateasca reclamantilor, posesorii libretelor CEC, sumele depuse de catre acestia, care sa fie actualizate cu indicele inflatiei, motivat de faptul ca, prin depunerea sumelor pe librete, s-au constituit contracte de depozit intre deponenti si banca, iar potrivit art. 969 Cod Civil, aceste contracte reprezinta legea partilor si trebuie sa fie executate de buna credinta.S-a mai retinut ca "reclamantul si-a executat obligatiile asumate, prin aceea ca a respectat conditiile specifice ale acsetui fel de contract, anume ca, nu a efectuat miscari de solduri din aceste conturi pe toata perioada, sumele depozitate ramanand la dispozitia paratei () care, in baza aceluaisi contract, le-a folosit pe toata perioada", iar "faptul ca pe parcurs parata () a modificat unilateral regimul juridic al acestor tipuri de depozite, prin adoptarea circularelor din data de 27 febrruarie 2004 si cea din 3 august 2008, fara acordul celeilalte parti contractante, nu reprezinta relevanta juridica fata de reclamant intrucat, potrivit art. 969 alin. 2 Cod Civil, conventiile legale pot fi revocate prin consimtamantul mutual al ambelor parti".O alta instanta a motivat ca posesorii acestor librete au dreptul la acelasi gen de despagubiri ca si persoanele care au efectuat depuneri de 70.000 de lei in vederea "achizitionarii de autoturisme".Aceste persoane au fost despagubite in temeiul articolului 1 din OUG nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni CEC-SA in vederea achizitionarii de autoturisme.," este articolul 1 al ordonantei.Instanta a apreciat ca din moment ce alti deponenti au primit despagubiri si reclamantii au dreptul sa primeasca acelasi gen de despagubiri.Intr-o alta cauza, instanta a considerat ca reclamantului, persoana fizica detinatoare de librete CEC de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme,