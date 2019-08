O banca din UE ii va taxa pe deponentii bogati in loc sa le plateasca dobanda

Ziare.

Acest anunt vine la mai putin de doua saptamani dupa ce aceeasi banca a lansat primul credit ipotecar din lume cu dobanda negativa, informeaza Reuters.Jyske Bank a precizat ca va introduce o dobanda negativa de 0,6% pentru clientii sai care au depozite bancare de peste 7,5 milioane coroane daneze (1,1 milioane dolari) . In aceste conditii, un client al Jyske Bank care are un depozit de 10 milioane de coroane va trebui sa plateasca bancii suma de 15.000 de coroane pe an."Mediul de dobanzi negative care a afectat piata din Danemarca incepand din primavara lui 2012, si care a suferit doar o intrerupere in 2014, pare acum sa fie unul de natura permanenta", a declarat directorul general de la Jyske Bank, Anders Dam.Danemarca a fost una din primele tari care in 2012 au introdus dobanzi negative. De asemenea, la inceputul acestei luni, Jyske Bank a devenit prima banca din lume care ofera o dobanda negativa de minus 0,5% la un credit ipotecar pe zece ani, ceea ce inseamna ca practic banca este dispusa sa plateasca clientilor pentru ca acestia sa imprumute bani pe o perioada de 10 ani.Cea mai mare banca din Danemarca, Danske Bank, nu are intentia de a introduce dobanzi negative la depozite, insa grupul elvetian UBS a anuntat ca va introduce o dobanda negativa de 0,75% pentru clientii bogati care depoziteaza mai mult de doua milioane de franci la bancile sale din Elvetia.