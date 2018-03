50 de economisti si oameni de afaceri au scris Parlamentului: Plafonarea dobanzilor va duce la disparitia unor credite. E o lege in favoarea camatariei

sa reduca accesul la credite pentru persoanele sarace;

sa submineze costul transparent al creditului prin cresterea comisioanelor;

sa nu contribuie la reducerea gradului de indatorare si nici la volumul creditului de consum;

sa limiteze gama produselor de creditare disponibile si, implicit, optiunile de alegere a

utilizatorului de servicii financiare

Ziare.

com

Acestia au semnat o scrisoare deschisa, pe care au trimis-o Parlamentului, afirmand ca aceasta initiativa nu va ieftini creditele, ci va genera disparitia lor pentru o larga categorie sociala, ce prezinta un potential de risc mai ridicat.Mai mult, afirma ei, aceasta lege va lovi in oamenii pe care initiatorii pretind ca-i protejeaza, astfel ca asa-zisa "lege impotriva camatariei" va deveni o lege in favoarea camatariei."Suntem un grup de cadre didactice, economisti si antreprenori preocupati de politicile publice care afecteaza climatul de afaceri si bunastarea populatiei si dorim sa atragem atentia asupra proiectului de lege privind plafonarea dobanzilor. Instituirea unor plafoane ale ratelor de dobanda la credite isi propune sa vina in beneficiul populatiei care, teoretic, se va putea imprumuta mai ieftin decat in prezent.Totusi, exista o diferenta intre scopul declarat al proiectului de lege si consecintele sale reale.- persoanele care lucreaza in economia informala si care nu au posibilitatea sa contracteze credite de consum la dobanzi mici", se arata in scrisoare.Semnatarii scrisorii spun ca plafonarea dobanzilor afecteaza piata creditului, deoarece va scoate in afara legii acele produse de creditare dedicate persoanelor care prezinta un risc ridicat (nu pot prezenta adeverinta de venit sau au venituri reduse, nu prezinta garantii).Potrivit celor peste 50 de reprezentanti ai mediului academic si antreprenorial din Romania, cei afectati de aceasta lege se impart in doua categorii:Aceste persoane vor fi excluse de pe piata oficiala a creditului si vor ajunge clientela sectorului informal. Practic,In loc ca situatia din Romania sa evolueze spre cea din tarile dezvoltate, ea se va indrepta spre modelul rusesc sau din unele tari africane, unde mii de camatari ofera "la negru" imprumuturi la dobanzi inca si mai mari. Ca un efect colateral, cresterea cererii pentru creditarea ilegala va stimula criminalitatea, un flagel de care deocamdata Romania este scutita.Acestea vor fi stimulate sa aduca modificari produselor de creditare, respectiv sa schimbe comisioanele, durata, avansul si garantiile creditului, pentru a recupera pierderile. Creditorii vor fi stimulati sa ceara un avans mai mare, sa urce comisioanele, sa transfere riscul de dobanda la debitor (oferind contracte cu dobanda variabila), sa schimbe moneda creditului, impunand astfel debitorului un risc valutar.La limita, unii creditori vor iesi de pe piata, activitatea lor nefiind viabila la noile rate de dobanda. Per ansamblu,".Semnatarii scrisorii mai spun ca un cunoscut raport al Comisiei Europene arata ca restrictionarea ratei dobanzii tinde:Amintim ca Senatul a adoptat, la finalul lunii februarie, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum , astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale.Legea urmeaza sa mearga la Camera Deputatilor, for decizional in acest caz, dupa care, daca va fi votata si aici, merge la seful statului care decide daca o promulga, o contesta la CCR sau o reintoarce in Parlament.Saptamana trecuta, FMI a avertizat Romania trebuie sa evite initiative legislative care pot pune in pericol stabilitatea financiara, cum ar fi cea referitoare la plafonarea dobanzilor