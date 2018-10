Atentie la dobanzile la care se imprumuta Romania! Daca cresc cu 2-3 puncte procentuale, riscam intrarea intr-o criza foarte mare

Ziare.

com

"La noi lucrurile se pun si asa si asa, ca sa zic asa. Pe de o parte, avem o pondere in PIB a datoriei mult mai mica decat Italia - si asta e de bine, dar in acelasi timp nu avem nici istoria creditarii, nici economia din spatele datoriei foarte puternice, asa incat noi platim mult mai mult decat platesc italienii pentru aceeasi datorie.Si daca dobanzile vor urca inca cu doua, trei puncte procentuale, pentru ca deficitul nostru este perceput de piete ca mare, s-a terminat! Deci, aceasta este problema! Problema este ca economia noastra este mica, chiar daca a crescut destul de rapid in ultimii ani. Riscam sa intram intr-o criza foarte mare, daca ajungem la un deficit bugetar mare - mare inseamna 4%, inseamna 5%, inseamna 3,5%. Deocamdata nu am ajuns acolo. Deocamdata stam bine, dar in orice caz suntem departe de MTO. MTO este 1%", a spus Eugen Radulescu, la un seminar organizat la Sinaia de Consiliul Concurentei si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania.Acesta a mentionat ca Romania nu va intra in criza a doua sau a treia zi, ci acest lucru se poate intampla si dupa un an sau doi."Recesiunea vine de obicei atunci cand nu o astepti. Niciodata recesiunea in lume nu a venit atunci cand fusese trambitat 'Vine recesiunea!'. Nu. Totdeauna vine atunci cand nu te astepti", a mentionat Radulescu.Potrivit acestuia, Romania are niste date fundamentale ale economiei care o ajuta, cum ar fi faptul ca datoria publica este inca in parametri modesti fata de restul Uniunii Europene, 35-37% din PIB, dar si faptul ca maturitatea medie a datoriei a crescut in ultimii cinci ani."Nu ne ajuta ca este deficitul bugetar mare. Banca Nationala a facut un calcul care arata acum doi ani ca acel MTO, celebrul MTO are o noima. Ar trebui sa avem deficitul bugetar undeva in zona lui MTO, aduca unu si ceva la suta. Pe acest deficit de unu si ceva la suta se stabilizeaza si scade in timp datoria publica, altfel ea creste si vine un moment...sa nu uitam ca suntem in momentul in care dobanzile sunt foarte mici pe plan international, sunt inca foarte mici pe plan international, dar daca ele vor creste cu doua puncte, cu trei puncte, cu patru puncte, nu mai e acelasi lucru.Deja presiunea pe datorie creste foarte, foarte mult. Uitati, avem cazul Italiei, datorie publica de 138% din PIB, dar datoria este cea mai mare parte datorie interna. Adica, italienii cumpara titluri de stat si finanteaza ei datoria publica. Din acest motiv datoria lor publica este suportabila. Cresterea PIB-ului este suficient de mare incat sa mearga daca stau pe un deficit de 0,8%. Uite ca acum Guvernul lor a zis ca o crestem de la 0,8% la 2,4%, foarte stransa totusi, si imediat ce s-a intamplat treaba acesta li s-a inrautatit costul de imprumut pentru ca piata a zis ca nu se poate, nu te mai poti duce acolo", a spus Eugen Radulescu.