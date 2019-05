BNR mentine dobanda cheie la 2,50%, pentru a opta sedinta consecutiv

Ce este dobanda de politica monetara

In acelasi timp, Banca Centrala a stabilit sa mentina rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la suta pe an si rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50 la suta pe an.Consiliul de administratie al BNR a decis si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit.Aceasta este a opta sedinta consecutiv cand BNR pastreaza dobanda cheie la 2,50% pe an.In luna mai 2018, BNR a majorat dobanda cheie de la 2,25% la 2,50% si a mentinut-o in urmatoarele sapte sedinte - din 4 iulie, din 6 august, din 3 octombrie, 6 noiembrie, 8 ianuarie 2019, 7 februarie 2019, 2 aprilie 2019.Rata dobanzii de politica monetara (RPM) reprezinta rata dobanzii utilizata pentru principalele operatiuni de piata.Cand aceasta coboara, creste oferta de bani, politica monetara este considerata expansiva si actioneaza ca un stimul pentru economie, bancile comerciale, populatia si companiile beneficiind de rate mai mici ale imprumuturilor.Totodata, atunci cand rata dobanzii creste, scade oferta de bani, politica monetara este considerata restrictiva, accesul la credite este ingreunat din cauza majorarii ratelor, consumul populatiei si al intreprinderilor scade, ceea ce duce la temperarea cresterii economice.I.O.