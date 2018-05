Dobanzile ar trebui sa mai creasca! Ce se va intampla cu ROBOR si cursul de schimb si care sunt adevaratele cauze ale inflatiei Interviu

Decizia BNR de a majora la 2,5% dobanda de politica monetara era una previzibila si corecta?

Ce inseamna, de fapt, dobanda de politica monetara?

Deci ne asteptam la o crestere a dobanzilor la depozite?

Ce efect va avea aceasta decizie a BNR asupra ROBOR, deci implicit asupra ratelor creditelor in lei?

Cresterea dobanzii de politica monetara e o masura antiinflationista?

Nu va primi astfel guvernul doua lovituri majore: pe de-o parte prin faptul ca se va imprumuta el insusi mai scump, pe de alta parte pentru ca scaderea consumului va duce la scaderea ritmului de crestere economica?

Prudenta de pana acum a BNR a fost consecinta unei subordonari a Bancii Centrale fata de interesele guvernului?

Inflatia a avut cauze externe dupa cum zicea dl Dragnea?

Inflatia se va domoli?

Cresterea ROBOR ar putea activa acea bomba cu ceas despre care multi spun ca ar putea arunca in aer deficitul, adica "Prima casa"?

Ce efect are decizia BNR asupra cursului de schimb?

Asadar, daca tragem linie, cresterea dobanzii de referinta ii loveste mai ales pe cei cu credite in lei, dar fara ea, inflatia si deprecierea leului in raport cu euro ar fi afectat pe toata lumea?

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Bogdan Glavan a explicat ce efect va avea cresterea dobanzii de referinta asupra ROBOR , asupra cursului de schimb, dar si de ce este o masura antiinflationista: "daca dobanzile din piata vor creste, populatia va fi descurajata sa ia credite si sa cheltuiasca si va fi mai incurajata sa economiseasca, astfel ca dinamica preturilor se va potoli".Bogdan Glavan a desfiintat teoria potrivit careia inflatia are cauze externe: "Statul a aruncat cu bani in piata si acum se mira de inflatie. Acest argument e posibil intr-o societate care nu are notiuni elementare de economie. (...) Numai o natiune educata care intelege ca valoarea banilor depinde de productie, nu de intentiile si discursurile politicienilor, se poate opune populismului".In opinia mea, da. Chiar si acest nivel al dobanzii nu imprima in sistemul bancar un nivel de piata al dobanzii care sa fie acoperitor pentru rata inflatiei. Romania a traversat in ultimii doi ani o perioada cu dobanzi real negative. Romania a traversat in ultimii doi ani o perioada cu dobanzi real negative.Sistemul bancar nu opereaza ca alte sectoare economice, ca productia de pantofi, de exemplu. Acolo fiecare fabrica produce proprii pantofi, daca ii vinde, bine, daca nu, da faliment si in felul acesta piata se regleaza.Sectorul bancar are o particularitate, in sensul ca se poate imprumuta la Banca Centrala, care se numeste si creditor in ultima instanta. Daca o fabrica de pantofi nu are un furnizor in ultima instanta care sa ii dea pantofi cand o da in bara cu productia ei, bancile se pot imprumuta la Banca Centrala. Este unul dintre mecanismele lor de finantare.Si prin dobanda de politica monetara Banca Centrala, ca finantator al bancilor, influenteaza nivelul de piata al dobanzii, in jos sau in sus. In ultimii ani a influentat-o in jos, acum se intampla invers.Parerea mea e caastfel incat dobanzile la depozite s-au dus foarte jos, nu mai acopera inflatia si nu asigura o remuneratie economisirii.pentru ca publicul prefera sa cheltuiasca in loc sa economiseasca.Sigur ca da. Dar sectorul bancar e foarte complex, cu foarte multe preturi intermediare si trebuie ca din politica monetara sa se reflecte in ROBOR si, mai departe, in dobanzile practicate de banci . Eu cred ca se va reflecta.pentru ca este inca la un nivel foarte scazut in contextul macroeconomic de astazi al Romaniei.Politica monetara imprudenta care a dus dobanzile in jos a fost amplificata de politica bugetara a guvernului la randul ei imprudenta. Inversarea trendului poate parea grabita pentru ca s-au cuplat cele doua efecte.Absolut!Ba da. Aici e momentul sa precizam ca vorbind despre bani nu trebuie sa uitam ca ei nu sunt decat un paravan.Guvernul nu poate sa mareasca din pix cresterea productiei de cartofi sau masini. Asta se intampla daca muncim mai mult si mai eficient si daca avem conditii sa muncim mai mult si mai eficient.Politica bugetara imprudenta nu face decat sa creeze o iluzie, tragand perdeaua peste economie, aceea ca sunt bani, dar de fapt ei nu au valoare. Cand populatia ii foloseste pentru a obtine ce o interseaza cu adevarat, ca nimeni nu-i manaca, vede ca preturile cresc, deci puterea de cumparare scade.Nu, pentru ca aceasta politica de bani ieftini are origini mai indepartate, de dupa criza. Si ea trebuie oprita mai devreme.Eu cred ca ar fi foarte bine ca BNR sa se ghideze strict dupa conditiile macroeconomice, nu dupa ideile si scopurile politicienilor.In niciun caz. Valoarea banilor depinde de canitatea de bani din economie. Asa cum valoarea strugurilor depinde de cantitatea de struguri din economie.Ba mai mult, in vreme ce in cazul altor produse conteaza si factorii naturali sau particularitatile unui sector anume, banii fiind un intermediar pentru toate bunurile din economie, deci valoarea lor reflectand conditiile de ansamblu din economie, nu putem spune ca pretul banilor e influentat de cine stie ce aspecte externe.Este influentat doar de raritatea lor in comparatie cu raritatea prduselor.Asta s-a intamplat in Romania.Acest argument e posibil intr-o societate care nu are notiuni elementare de economie.Dar in sprijinul nostru este experienta istorica nu foarte indepartata. Romanii au experimentat rate foarte mari de inflatie in anii '90 si aceasta sperietoare functioneaza.In masura in care si politica bugetara se potoleste, dupa ce s-a inversat si politica monetara. Eu sper sa se potoleasca, pentru ca majorarile de salarii au avut loc, guvernul a mers deja prea departe cu cresterile de cheltuieli.Nu stiu, nu cunosc particularitatile debitorilor din acest program. Dar istoria si teoria arata ca atunci cand ai fost subventionat sa iei un credit , deci nici la momentul initial nu ti-ai asumat un risc si o dobanda de piata corecta, este evident ca in momentul in care dobanzile cresc, vei suferi un soc poate mai mare decat cel suferit de cineva care se imprumuta cu propriile garantii. Numarul de credite neperformante va creste.Efectul e ca asupra preturilor. Pierderea puterii de cumparare a banilor se vede si in cursul de schimb. DeciNu putem trai doar cu perdeaua, dincolo de realitate. S-ar fi vazut in scaderea puterii de cumparare, in deprecierea cursului de schimb, deci pierdeau pe alt canal.Da. Masura cresterii dobanzilor e una corecta pentru ca marele pericol care apare atunci cand dobanzile sunt foarte mici in comparatie cu inflatia e descurajata economisirea si pericilitata stabilitatea sistemului financiar