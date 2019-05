Isarescu: ROBOR a fost demonizat, ar putea fi mai mic decat IRCC. Vom trai si vom vedea

LIVE TEXT

Ce este dobanda de politica monetara

Aceasta este a opta sedinta consecutiv cand BNR pastreaza dobanda cheie la acest nivel.Totodata, Mugur Isarescu a vorbit si despre ROBOR si IRCC, noul indice valabil pentru creditele in lei.Potrivit guvernatorului BNR, cu toate ca in acest moment IRCC este putin mai mic decat ROBOR, situatia s-ar putea inversa."Sunt doi indicatori diferiti. ROBOR a fost demonizat. Orice indicator are valoare cat e credibil. Daca il calci in picioare si il tii numai in pumni, isi pierde din credibilitate. ROBOR la 3 luni va fi mai mare decat IRCC, dar nu foarte mult. Si s-a dovedit acest lucru. Daca inflatia vine in jos, ROBOR va fi mai mic decat IRCC. Vom trai si vom vedea", a spus Isarescu.El i-a avertizat pe romani sa nu se astepte ca IRCC sa vina ca un miracol care va face dreptate pentru toata lumea."Acest IRCC sa nu il asteptati ca vine ca un miracol ce va face dreptate pentru toata lumea. E un indice care se adauga la marja pe care fiecare banca si-o stabileste. E libertatea pietei, a bancilor", a subliniat guvernatorul.- Rata inflatiei a ajuns la 4,11% pe fondul cresterii mai ales a factorilor exogeni si a cresterii pretului carburantilor.- Creditul acordat sectorului privat si-a temperat cererea.- In sedinta de azi, am aprobat raportul privind inflatia. Noul scenariu evidentiaza mentinerea ratei pe urmatoarele trimestre pana la finele orizontului prognozat.- Incertitudinile si riscurile continua sa existe si sunt din cauza taxelor pe activele bancare si a noului indice.- Ramane preocupare privind deficitul de cont curent.- In sedinta de azi, CA al BNR a hotarat mentinerea ratei de politica monetara.- De asemenea, CA a decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la suta pe an si rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50 la suta pe an.- Prin intarirea controlului lichiditatii, am reusit in aprilie sa pastram dobanzile la peste 3,2%, asta echivaleaza cu 3 decizii de politica monetara. Nu putem sa ne desprindem foarte mult de ceea ce fac tarile din alte regiuni. Si in Ungaria rata de politica monetara a ramas la fel, si in Polonia, in Cehia este sub noi, dar inflatia este in continuare ridicata. Nu ne putem desprinde nici de ceea ce face BCE. Am citit ca bancile nu il asculta pe guvernator. Dar mai este timp si vor reactiona.- Sunt doi indicatori diferiti, nu trebuie sa ne minunam. ROBOR a fost demonizat. Orice indicator are valoare cat e credibil. Daca il calci in picioare si il tii numai in pumni, isi pierde din credibilitate. ROBOR la 3 luni va fi mai mare decat IRCC, dar nu foarte mult. Si s-a dovedit acest lucru. Daca inflatia vine in jos, ROBOR va fi mai mic decat IRCC. Vom trai si vom vedea.- Raspunsul se gaseste la banci, este bine sa discutati mult mai des cu dansii. Nici acest IRCC sa nu il asteptati ca vine ca un miracol ce va face dreptate pentru toata lumea. E un indice care se adauga la marja pe care fiecare banca si-o stabileste. E libertatea pietei, a bancilor. M-am uitat peste cifre, peste 50% dintre credite se dau cu dobanda fixa. Poate vom constata peste cativa ani ca a fost mult zgomot pentru nimic, iar aceasta dezbatere cu ROBOR si IRCC sa treaca in plan secund. Ar putea sa fie mai multe credite cu dobanzi fixe. Despre programele guvernamentale, mergeti la Guvern sa va raspunda.Rata dobanzii de politica monetara (RPM) reprezinta rata dobanzii utilizata pentru principalele operatiuni de piata.Cand aceasta coboara, creste oferta de bani, politica monetara este considerata expansiva si actioneaza ca un stimul pentru economie, bancile comerciale, populatia si companiile beneficiind de rate mai mici ale imprumuturilor.Totodata, atunci cand rata dobanzii creste, scade oferta de bani, politica monetara este considerata restrictiva, accesul la credite este ingreunat din cauza majorarii ratelor, consumul populatiei si al intreprinderilor scade, ceea ce duce la temperarea cresterii economice.