Senat: Dobanzile pentru credite vor fi plafonate. Cum isi vor putea recupera datornicii bunurile de la recuperator

"Am stabilit si s-a votat ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca cu de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Astazi dobanda BNR fiind de 2,25, asta inseamna caIn ceea ce priveste dobanda maxima care poate fi perceputa la creditele de consum, aceasta nu poate depasi mai mult de 18%. Am luat aici referinta dobanda maxima pe care statul roman o percepe debitorului atunci cand sunt deposedati de bunuri.Ca sa eliminam orice fel de discutie care a existat si care va mai exista in spatiul public ca ar exista o limitare a dreptului agentilor economici intr-o piata libera, este o practica europeana. Sunt foarte multe tari din Europa care practica o limitare a dobanzilor. Am decis ca", a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, initiatorul proiectului de lege.El a precizat ca prevederile se vor aplica atat bancilor, cat si institutiilor financiare non-bancare, insa doar noilor contracte, nu si celor in derulare."Am stabilit foarte clar ca DAE sa nu depaseasca respectivele plafoane. Am decis sa introducem acest amendament si sa plafonam DAE pentru ca, de cele mai multe ori, chiar daca am fi plafonat dobanda remuneratorie sau pe cea penalizatoare, ar fi existat diverse mecanisme de introducere a spetelor bancare, comisioane si asa mai departe, care sa fi ridicat DAE.", a mai spus senatorul liberal.Debitorii carora le-a fost confiscat un bun, au mai decis senatorii, marti, in comisiile de specialitate."Prin acest proiect se reintroduce retractul litigios care era in Codul Civil pana in anul 2011. In retractul litigios se prevederea dreptul debitorului care a fost deposedat de bun sa poata rascumpara de la firma de recuperare, platind dublul sumei cu care recuperatorul a achizitionat respectivul bun de la banca.Or, noi nu facem altceva decat sa reintroducem retractul litigios, dreptul debitorului sa isi rascumpere bunul respectiv. Am avut in vedere limitarea profitului firmei de recuperare. Eu cred ca un dublul sumei este absolut rezonabil", a precizat senatorul privind acest proiect de lege.Comisiile de Buget-Finante, Economica si Juridica au votat un raport de adoptare a propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, potrivit caruiaDaniel Zamfir a precizat ca debitorul are drept de preemptiune.Intrebat despre opinia colegei sale de partid, Iuliana Scantei, potrivit careia in acest mod s-ar incuraja nu plata ratelor, ci recuperarea bunurilor de la firmele specializate, Zamfir a respins aceasta abordare."Nu s-ar incuraja deloc, pentru ca aceasta prevedere nu face altceva decat sa, pentru ca, daca recuperatorul a cumparat un imobil la 5-10% din valoare, cred ca sunteti cu totul de acord ca nu acela era pretul real al pietei. Ori daca debitorul va avea posibilitatea sa plateasca dublul sumei cu care recuperatorul a cumparat de la banca, eu va asigur ca banca nu va mai vinde firmelor de recuperare, care de cele mai multe ori sunt vehiculele bancilor, nu va mai vinde la acel pret de 10%.Cred ca un pret normal pe piata al oricarui imobil, atunci cand vrei sa vinzi cu discount, poate fi undeva la 30%. Ca atare, debitorul nu va fi niciodata interesat sa plateasca dublul sumei decat daca acel pret nu e unul real. Astazi recuperatorii cumpara cu 10%. Ori a vinde dublu inseamna ca nu e pretul pietii.. (...) Hotia asta intre pretul real si pretul cu care ii evaluezi omului apartamentul este pusa tot in carca debitorului. Deci este o datorie pe care debitorul o are de platit desi pretul, asa cum va spuneam, nu este unul real, este unul rezultat din acel aranjament banca-executor-recuperator de creante", a spus senatorul.Ambele proiecte de lege urmeaza sa fie votate si in plenul Senatului, Camera Deputatilor fiind for decizional.