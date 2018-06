Statul se imprumuta de la populatie la dobanzi mari, dar atentie la conditii! Banii raman blocati pentru 5 ani

In perioada 15 iunie - 06 iulie 2018 de la unitatile Trezoreriei Statului unde au domiciliul fiscal

In perioada 15 iunie - 05 iulie 2018 prin reteaua de oficii ale Postei din mediul urban

In perioada 15 iunie - 04 iulie 2018 prin reteaua de oficii a Postei din mediul rural.

Ministerul de Finante a lansat, vineri, prima emisiune de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur - editia Centenar, destinata exclusiv populatiei.Astfel, romanii pot cumpara titluri de stat in urmatoarele conditii:- scadenta la 5 ani- pretul de 1 leu/titlu- dobanda de 5% pe an- dobanda se plateste la termenele din prospectul de emisiune- titlurile nu pot fi rascumparate inainte de scadenta- titlurile sunt netransferabile, nu se tranzactioneaza- veniturile obtinute sunt neimpozabileTitlurile de stat pot fi cumparate de catre persoanele fizice rezidente care au implinit varsta de 18 ani la data efectuarii subscrierii, astfel:Plafonul stabilit pentru anul 2018 este de 4 miliarde lei, precizeaza Ministerul de Finante Faptul ca statul se imprumuta de la populatie la o dobanda atat de mare arata ca exista o mare nevoie de bani la buget in acest moment, a declarat pentruGabriel Aldea, senior broker in cadrul Tradeville."In acest fel statul strange niste bani, asta este clar. De asta se face emisiunea de titluri, cu scopul de a atrage bani la buget.Faptul ca este un necesar de lichiditati ridicat in acest moment obliga statul sa se imprumute la niste randamante mai ridicate. Lucru care se intampla si in cazul acestei emisiuni, dar probabil si in cazul altor emisiuni pe care le face statul.Pe de alta parte, randamentul acesta reflecta evolutia inflatiei din ultima perioada. Adica statul nu se mai poate imprumuta la aceleasi randamente pe care le-a oferit in urma cu cativa ani la emisiunile precedente destinate populatiei. Tineti minte ca atunci erau in jur de 2 sau 2 si ceva la suta. Deci randamentul acesta reflecta contextul macroeconomic actual, in care dobanda de referinta a BNR a crescut, in contextul in care ROBOR a crescut si in care inflatia se situeaza la niste niveluri mult mai ridicate decat era in urma cu cativa ani.Practic, daca vrea sa se imprumute, statul trebuie sa ofere un randament mai mare. Si asta a facut statul. Faptul ca este dispus sa plateasca o dobanda asa de ridicata la niste titluri de stat, care din punct de vedere teoretic au risc asociat zero pentru ca sunt garantate de stat, reflecta nevoia de bani pe care o are", ne-a explicat Gabriel Aldea.Programul prezinta atat avantaje, cat si dezavantaje pentru cei care cumpara titluri de stat, arata brokerul.Avantajele ar fi dobanda de 5% pe care o vor primi, dobanda mult mai mare decat cea oferita de banci pentru depozite."Daca au lichiditati si doresc sa le plaseze, evident ca randamentul oferit din aceste titluri de stat este mai ridicat decat dobanda pe care o ofera o banca. In acest moment, dobanzile bancare sunt mai mici", a subliniat Gabriel Aldea.In ceea ce priveste dezavantajele acestui program, spune el, sunt legate de dobanzile pe care le vor oferi bancile in anii urmatori.In conditiile in care banii astfel investiti de populatie raman practic blocati timp de 5 ani, titlurile neputand sa fie rascumparate, vandute, tranzactionate inainte de scadenta. Astfel, daca la o banca te poti duce oricand sa iti retragi banii din depozit - pierzand dobanda, e drept, daca e inainte de scadenta - la titlurile de stat nu poti sa iti retragi banii inainte de finalizarea celor 5 ani."Ce trebuie sa avem in vedere este faptul ca practic statul ofera aceasta dobanda acum, dar o ofera pe un orizont de 5 ani. In momentul acesta, dobanzile bancare sunt mai jos, randamentele pe care le-ar putea obtine populatia dintr-un depozit bancar sunt mai jos. Dar nu stim care va fi randamentul peste un an, 2, 3, 4 si 5 ani. Acest randament poate sa creasca in cazul depozitului bancar.Pe cand in cazul titlurilor de stat ramane blocat la 5%.Daca este sa ne raportam la situatia curenta, randamentul este mai bun pentru potentialii investitori. Daca este sa ne raportam la perspectiva urmatorilor ani, este de vazut daca nu cumva randamentele vor fi mai ridicate la alte instrumente cu venit fix fata de titlurile de stat", ne-a mai declarat Gabriel Aldea.