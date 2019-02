Case de marcat cu jurnal electronic. 5 lucruri pe care trebuie sa le stii

Ziare.

Ultimul termen pentru introducerea caselor de marcat a fost 1 septembrie 2018 in cazul contribuabililor mari si mijlocii, iar pentru contribuabilii mici - 1 noiembrie 2018.Reducerea evaziunii fiscale a fost principalul motiv pentru care ANAF a luat decizia de a impune aceasta modificare. Astfel specialistii institutiei vor putea sa monitorizeze mai bine activitatea firmelor, fiindca datele inregistrate se transmit catre serverul ANAF in timp real.Afla in continuare cateva aspecte esentiale pe care trebuie sa le cunoasca orice operator economic despre noile case de marcat cu jurnal electronic O modificare importanta pe care comerciantii trebuie sa o aiba in vedere este ca noile case cu jurnal electronic vor transmite, in timp real, informatiile inregistrate la serverele ANAF. Prin acest sistem informatic, specialistii ANAF vor putea sa verifice situatia noilor aparate fiscale si sa fie la curent cu activitatea operatorilor economici.In prezent, pentru aparatele fiscale cu jurnal electronic se transmit lunar, pana la data de 20 a lunii pentru luna anterioara, date prin intermediul unui formular. Fisierele XML ce contin aceste date sunt exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern.Cu ajutorul programului de asistenta de pe site-ul ANAF, aceste fisiere sunt validate si atasate unui fisier PDF. Fisierul PDF cu XML atasat, semnat cu certificat digital calificat se comunica organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta.Printr-o Hotarare de Guvern, publicata pe 10 septembrie 2018 in Monitorul Oficial, a fost modificata Legea prevenirii, astfel incat nedotarea la timp cu noile case de marcat cu jurnal electronic sa nu fie sanctionata de la prima abatere.Prin urmare, operatorii economici nu vor mai fi amendati direct, ci vor primi o schema de remediere cu un nou termen de conformare. Aceasta masura va fi in vigoare doar temporar si va fi privita drept o abordare de tip preventiv, stimulativ si nu de sanctionare a operatorului economic de la prima abatere.Astfel, firmele scapa momentan de o amenda care ajunge pana la 10.000 de lei.Obligatia dotarii cu aparate fiscale cu jurnal electronic nu revine operatorilor economici care efectueaza ocazional livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, respectiv care efectueaza livrari de bunuri catre proprii angajati pentru uzul propriu, acte de comert cu caracter intamplator, pe durata limitata de timp cu ocazia unor targuri, saloane, sarbatori cu caracter laic, expozitii cu vanzare.Asadar, au scapat de emotii firmele care au urmatoarele tipuri de activitati:- comertul ocazional cu produse agricole din productie proprie efectuat de catre producatorii agricoli individuali, autorizati in conditiile legii, in piete, targuri, oboare sau in alte locuri publice autorizate;- vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati, respectiv operatori economici care comercializeaza exclusiv ziare si reviste;- transportul public de calatori in interiorul unei localitati pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;- activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare.Desi noile case de marcat cu jurnal electronic utilizeaza internetul, vor functiona si daca nu sunt conectate ori daca a cazut reteaua. Cum este posibil acest lucru? Datele introduse in timp ce casa de marcat cu jurnal electronic este deconectata de la internet sunt stocate in memoria aparatului si transmise automat in momentul in care are loc reconectarea la internet.Utilizatorii informeaza organul fiscal competent prin transmiterea unei notificari (formularul F4105) cu privire la aparitia uneia dintre urmatoarele situatii:a) schimbarea locului de utilizare a aparatului intre puncte de lucru ale aceluiasi operator economic;b) furtul/disparitia/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;c) instrainarea aparatului de marcat electronic fiscal;d) inchiderea punctului de lucru;e) lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societatii sau altele, dupa caz;f) incetarea activitatii;g) altele similare.Notificarea trebuie transmisa organului fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data la care a aparut situatia.