De unde vine obsesia germanilor pentru economisire

Un poster din 1917 ii indeamna pe oameni sa investeasca in obligatiuni de razboi/Deutsches Historisches Museum

"Economiile creeaza prosperitate", dupa 1945/Deutsches Historisches Museum

Mai mult decat o simpla strategie economica

"Am vrut sa examinam modul in care economisirea a devenit ceva care a fost vazut, in Germania insasi inainte de toate, ca fiind specific german", a spus custodele expozitiei, Robert Muschalla.Expozitia este in mare parte un raspuns la criticile internationale la adresa Germaniei pentru modul in care aceasta a gestionat criza din zona euro , fortand masuri de austeritate considerate extrem de dure de statele vizate, au explicat Muschalla si directorul muzeului, Raphael Gross.Dincolo de dorinta de a fi pregatit pentru orice situatie si de influentele traditiei protestante privind cumpatarea, expozitia de la Berlin dezvaluie o motivatie mai profunda: economisirea este considerata o activitate care serveste unui scop colectiv, national.Printre obiectele expuse in cadrul expozitiei, care ar putea fi prima de acest gen din lume, se afla pusculite si casete de bani, majoritatea datand de la sfarsitul secolului al XIX-lea si inceputul secolului al XX-lea. Multe dintre ele sunt decorate cu desene care infatiseaza stupi de albine, simbol antic al ordinii si prudentei, si sunt gravate cu texte ca "Soarta natiunii noastre sta numai in propria noastra putere" sau "Sporeste bogatia poporului german". Colectia este completata de picturi, postere si documente care prezinta istoria economisirii in Germania de la sfarsitul Epocii Luminilor la criza din zona euro.Bazele obiceiului de a economisi au fost puse de bancile germane si de guvern deopotriva. Pe parcursul a doua veacuri, aceste institutii au promovat cu obstinatie, inclusiv in randul elevilor, importanta economiilor ca asigurare pentru viitor.Pe un ton optimist sau amenintator, oamenii au fost indemnati sa se pregateasca pentru zile negre, sa cumpere obligatiuni pentru a sprijini eforturile de razboi, iar apoi pentru a ajuta la reconstructia tarii dupa cele doua razboaie mondiale.Incepand cu anii '70, bancile au inceput sa puna accentul mai mult pe ideea de prosperitate personala.Chiar daca intreaga agoniseala le-a fost spulberata in doua randuri, dupa Primul Razboi Modial, pe fondul hiperinflatiei din timpul Republicii de la Weimar, si inca o data dupa Al Doilea, germanii continua sa economiseasca si in zilele noastre, in ciuda dobanzilor mici din ultimii ani. Astfel, gospodariile germane economisesc aproximativ 10% din venitul disponibil, de doua ori mai mult decat media din Uniunea Europeana si din SUA. Iar rata de economisire s-a mentinut stabila de-a lungul timpului, indiferent de situatia economica sau de evolutia ratelor dobanzilor."Acest lucru ne arata ca economisirea este ceva foarte obisnuit, este un obicei inradacinat, mai degraba decat o simpla strategie economica", a mai spus Muschalla.