Guvernul introduce Contul Junior: Se pot depune bani pentru copiii sub 18 ani, iar statul acorda prime

Potrivit planului pregatit de Executiv, prezentat de Profit.ro , daca parintii vor depune cel putin 1.200 de lei intr-un an, statul va acorda o prima de 600 de lei.Totodata, pentru banii depusi, se va incasa o dobanda de 3%. Platile vor fi efectuate prin intermediul bugetului Comisiei Nationale de Prognoza, iar prima si veniturile din dobanda nu vor fi impozitate.Depunerile in aceste conturi vor putea fi efectuate incepand din decembrie 2018, dar pentru anul 2018 nu va fi acordata o prima, banii urmand sa beneficieze doar de dobanda de 3%. Primul an pentru care va fi acordata prima de 600 de lei este 2019.Cu toate ca programul este argumentat prin nevoia asigurarii unei rezerve financiare pentru studii sau cheltuieli legate de sanatate, sistemul pregatit nu prevede restrictii pentru cheltuirea banilor la momentul la care minorul ajunge la 18 ani si poate retrage fondurile.In program se mai arata ca pe numele copilului va fi deschis un singur cont individual de economii Junior, automat la Trezoreria statului, fara a fi necesara o cerere din partea unuia dintre parinti, a imputernicitului acestora sau a reprezentantului legal al copilului.In cont pot depune bani si alte persoane decat reprezentantul legal al copilului, iar modalitatile de depunere sunt virament, mandat la oficiile Postei Romane sau numerar la sediile Trezoreriei.Sumele anuale depuse in cont nu pot depasi 100.000 de euro (echivalent lei).La inceputul acestui an, numarul copiilor in varsta de pana la 18 ani se situa la 4,17 milioane, cu aproape 40.000 mai putini fata de anul anterior, a anuntat, la jumatatea anului, Institutul National de Statistica.