Se poate economisi si fara sa existe un plan de economisire?

Astazi nu voi cheltui mai mult de suma de XXX lei si voi incerca sa ma limitez doar la strictul necesar;

Astazi nu voi merge in sectoarele de cosmetice, bauturi, etc., ci ma voi concentra exclusiv pe sectoarele de magazin in care gasesc produsele esentiale:

Astazi nu ma voi lasa convins/convinsa de reclamele cu reduceri si nu voi testa nicio mostra.

Simplifica-ti stilul de viata pentru a simplifica modul in care economisesti!

Ziare.

com

A face economii nu trebuie sa vina ca o masura fortata si care sa aiba un caracter privativ, pentru ca atat timp cat facem sacrificii pentru a economisi, in timp, scopul pentru care economisim nu o sa ne mai satisfaca.Economiseste in mod inteligent, bazandu-te pe ceea ce poti face in raport cu ceea ce ar fi mai bine de facut.Simplifica modul in care strangi bani pentru indeplinirea unui obiectiv, stabilindu-ti nu procente din bugetul lunar, ci sume fixe, pe care, indiferent de conjunctura, iti vei impune sa le aduni.De ce sa-ti complici existenta propunandu-ti scopuri imposibil de atins in materie de economisire, cand poti strange bani si fara sa faci sacrificii supreme?Cu siguranta ca multi dintre noi reusim sa economisim chiar si-n lipsa unui plan elaborat si structurat pe categorii de cheltuieli sau a unui grafic de consum.Ideea de economisire se bazeaza pe identificarea acelor tipuri de cheltuieli care ne pot procura alternative si care ne permit sa ramanem cu bani.Un plan de economisire ne furnizeaza niste tipare de cheltuieli, dar, in lipsa stabilirii unei rutine in modul in care ne efectuam cumparaturile zilnice, nu o sa reusim sa ne atingem obiectivele.De aceea, in lipsa unei astfel de rutine si de plan, cel mai simplu mod prin care putem strange bani se reflecta in obiectivele pe care ni le stabilim in fiecare saptamana sau la fiecare sesiune de cumparaturi saptamanale:Chiar si atunci cand facem cumparaturi online ne putem educa modul de shopping si ne vom propune sa ne stapanim curiozitatea de a apasa pe toate butoanele de genul " apasa aici ".Chiar daca nu vom economisi sume mari de bani si nu ne vom atinge o anumita tinta lunara, atat timp cat vom reusi sa adunam o suma care este mai mare de 200-300 lei in fiecare luna, atunci suntem pe calea cea buna.Daca nu ai nevoi mari, atunci nici consumul tau nu o sa fie ridicat, ceea ce inseamna ca o sa poti strange bani mai usor.In lipsa unor tentatii si a unor atractii la cumparaturi, banii iti vor ramane in buzunar, ceea ce inseamna ca o sa-i poti aduna pentru a face cumparaturi de o valoare mai mare si care iti vor satisface anumite nevoi in viitor.Simplifica totul si o sa poti strange bani! Simplifica modul in care iti stabilesti existenta pentru a economisi la un nivel care sa te satisfaca pentru o perioada mai indelungata!