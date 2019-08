Analistii CFA estimeaza ca euro va depasi 4,8 lei in urmatoarele 12 luni

Ziare.

Vineri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7216 lei/euro Indicatorul de Incredere Macroeconomica ia valori intre 0 (lipsa increderii) si 100 (incredere deplina in economia romaneasca), a fost lansat de catre CFA Romania si reprezinta un indicator prin intermediul caruia asociatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un an.In luna iulie, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a scazut, fata de luna anterioara, cu 2,7 puncte, pana la 48,2 puncte. Fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a crescut cu 3,1 puncte.Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale indicatorului. Astfel, Indicatorul conditiilor curente a scazut fata de luna anterioara cu 4,1 puncte, pana la 56,4 puncte. Fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a scazut cu 3,4 puncte.Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 1,9 puncte, pana la 44,1 puncte. Fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 6,4 puncte.In ceea ce priveste cursul valutar, 75% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala).Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,7857 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8358 lei.Totodata, aproape 60% dintre participatii la sondaj anticipeaza o majorare a ratei inflatiei, iar rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (august 2020/august 2019) a inregistrat o valoare medie de 3,91% (la momentul realizarii sondajului, rata inflatiei se situa la valoarea de 3,84%).Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni, iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenului CFA.