Analistii CFA estimeaza ca euro va trece de 4,89 lei, iar inflatia va fi peste 4%

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,8024 lei/euro. In ceea ce priveste rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni, aceasta a inregistrat o valoare medie de 4,04%.Sunt de remarcat anticipatiile privind majorarea ratelor de dobanda atat pentru scadentele scurte (ROBOR 3M), cat si pentru cele lungi (obligatiuni suverane cu scadenta 5 ani denominate in lei), peste 61% si respectiv 64% dintre participantii la sondaj anticipand aceste evolutii.Totodata, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a urcat in luna ianuarie, fata de luna anterioara, datorita cresterii componentei de anticipatii a indicatorului, arata datele publicate, marti, de CFA Romania.In luna ianuarie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Society Romania a crescut fata de luna anterioara cu 2,2 puncte pana la 63,7 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a crescut cu 39,9 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat componentei de anticipatii a Indicatorului.Totodata, Indicatorul conditiilor curente a scazut fata de luna anterioara cu 3,3 puncte, pana la 73,1 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a crescut cu 33,8 puncte). Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 4,9 puncte pana la 59 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a crescut cu 43 puncte).Sondajul este realizat in ultima saptamana a fiecarei luni, iar participantii sunt membri ai CFA Romania si candidatii pentru nivelurile II si III ale examenului CFA.