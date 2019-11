BNR explica de ce creste euro: De vina sunt Black Friday si deficitul comercial

Ziare.

com

"Exista in mod evident o presiune pe curs care vine din deficitul comercial. Am publicat recent noile date care arata o accentuare a deficitului comercial.Deci un necesar de valuta pentru schimburile comerciale crescut.Sa nu uitam ca in aceasta perioada avem si evenimente comerciale care aduc importuri suplimentare, apropo de Black Friday zilele acestea, cu volume foarte mari de tranzactii anuntate cu bunuri din import.Aceasta este o situatie de fond care a dus la aceasta evolutie a cursului, care, in cifre absolute, e totusi marginala. In plus, e necesara clarificarea situatiei bugetare care pare mai complicata decat se anticipa", a spus Dan Suciu pentru Agerpres.Leul s-a depreciat joi cu 0,34 bani (0,07%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4.7669 lei/euro Leul a mai atins o cotatie minima record in luna ianuarie a acestui an, respectiv pe 25 ianuarie, cand cursul a fost de 4,7648 lei/euro.