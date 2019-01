BNR respinge atacul PSD si al Guvernului pe deprecierea leului: Se vede ca nu au lucrat niciodata cu piata

Expert: Piata s-ar putea stabiliza, dar nimic nu e sigur

Ziare.

com

Reamintim ca PSD a lansat o campanie prin intermediul careia a solicitat BNR "sa isi faca datoria", sugerand caIn plus, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a lansat vineri un mesaj similar cu cel al PSD., au precizat reprezentantii Finantelor, potrivit Mediafax.In plus, MFP mentioneaza, in precizarea facuta vineri, ca Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, declara in 2011: "Dan Suciu a avut o reactie separata la acuzele Finantelor, insistand ca a coopera inseamna si ca Guvernul sa discute cu BNR inainte sa ia masuri care afecteaza politica monetara."Banca Nationala a Romaniei este implicata permanent, cu atat mai mult in aceste zile, in elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de schimb, in conjunctura determinata de factori interni si internationali. In acest context, BNR isi doreste ca si pana acum 'o cooperare loiala cu Ministerul Finantelor Publice pentru armonizarea politicilor fiscale si monetare in beneficiul cetatenilor si al mediului de afaceri'.O asemenea colaborare presupune, insa,", scrie intr-o declaratie de presa a purtatorului de cuvant al BNR, Dan Suciu, cu privire la comunicatul de presa al Ministerului Finantelor Publice, din aceeasi zi.De altfel, dupa "revolutia fiscala", Liviu Dragnea si Viorica Dancila au promis, dupa o intalnire cu Mugur Isarescu, ca nu vor mai lua decizii fara consultarea BNR in ce priveste o analiza pe efecte.Problema devalorizarii leului este una din ce in ce mai apasatoare atat pentru intreprinzatori, cat si pentru romanii de rand. Asa cum Ziare.com v-a informat deja , moneda europeana a atins, vineri, un nou maxim istoric: 4,7648 de lei/unitate, cu 0,17% mai mult fata de miercuri. De asemenea, leul a fost mai slab decat zilele trecute si fata de celelalte valute importante.Claudiu Cazacu, Chief Strategist la XTB Romania a explicat pentru Agrepres ca piata are sanse sa se calmeze in aceasta regiune a cursului pe termen scurt, dar nivelul de incertitudine din jurul acestui scenariu e inca foarte ridicat., a spus Cazacu.