Citu spune ca e imposibil sa aderam la zona euro pana in 2028: Dragnea isi bate joc de Dancila

"Liviu Dragnea isi bate joc de Viorica Dancila. Astazi, Dragnea avea nevoie de o diversiune. Nici astazi nu a venit cu bugetul si avea nevoie de o stire. Asa ca a pus-o pe Viorica sa spuna ca isi asuma adoptarea monedei euro in douzeci-douzeci si patru 😉. Viorica a ascultat si a anuntat marea stire.O prostie si o minciuna. Liviu Dragnea a uitat ca a infiintat o comisie de aderare la zona euro. A pus-o sefa peste comisie pe..., exact, Viorica. Dar niciunul dintre ei nu a citit concluziile din raportul final", a scris Florin Citu, pe Facebook, miercuri seara, citat de Mediafax.Senatorul PNL sustine ca, in "Raportul de fundamentare a aderarii Romaniei la euro" scrie ca: "De altfel, concluzia examinarii de catre autoritatile europene a indeplinirii conditiilor de convergenta, la momentul inaintarii solicitarii Romaniei de a intra in Mecanismul Cursului de Schimb II, va depinde inclusiv de nivelul deviatiilor acumulate in perioada curenta, in conditiile in care durabilitatea indeplinirii criteriilor va fi judecata din perspectiva rezultatelor inregistrate timp de o decada de catre statul in cauza"."Asta inseamna, pe romaneste: aproape imposibil sa aderam la zona euro pana in 2028. Poate Viorica nu intelege ca Liviu Dragnea si-a batut joc de ea. Cei care acum il sustin pe Dragnea ar trebui sa fie atenti. Ei sunt la rand. #RomaniaFaraPSDsiALDE #RomaniiTrebuieSastieP.S.: Si mai sunt si alte concluzii acolo care arata de ce asumarea de azi a Guvernului este o minciuna", a concluzionat Citu.Si deputatul USR Cristian Ghinea a comentat informatia privind aderarea la euro."Viorica Dancila anunta ca Romania isi propune sa adere la moneda euro in 2024. Ne bucura sa vedem ca se bazeaza pe USR", a scris Ghinea pe Facebook Acesta sustine ca termenul stabilit de Dancila inseamna ca premierul este sigur "ca venirea USR la guvernare din 2020 (cel mai tarziu) ne va ajuta sa indeplinim cele 4 conditii esentiale pentru aderarea la euro:- Rata inflatiei nu va fi mai mare de 1,5 puncte procentuale peste rata celor 3 state membre care inregistreaza cele mai bune rezultate.- Deficitul bugetar nu va fi mai mare decat 3% din PIB. Datoria publica nu va fi mai mare decat 60% din PIB.- Romania va participa la mecanismul cursului de schimb (ERM II) timp de cel putin 2 ani fara devieri semnificative de la cursul central ERM II si fara o devalorizare a cursului central bilateral al propriei monede in raport cu euro in aceeasi perioada.- Rata dobanzii pe termen lung nu va fi mai mare de 2 puncte procentuale peste rata celor 3 state membre care inregistreaza cele mai bune rezultate in materie de stabilitate a preturilor", a completat deputatul.Ghinea incheie sustinand ca formatiunea sa nu va minti si nu va folosi date mincinoase in raportarile economice catre Comisia Europeana si Banca Centrala Europeana.Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca Guvernul isi asuma adoptarea monedei euro de catre Romania pana in 2024. Executivul va transmite Comisiei Europene, in perioada urmatoare, documentele privind planul national de adoptare a monedei si raportul de fundamentare al acestuia.