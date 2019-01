Despre euro si alti demoni. De data aceasta este diferit!

Florin Andrei este economist, doctor in Finante si auditor financiar, cadru didactic asociat al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si burse de valori din cadrul ASE Bucuresti. Lucreaza de peste 5 ani in mediul academic si de peste 11 ani in mediul financiar-bancar. Se descrie ca un profesor "altfel", care pune accent in cea mai mare masura pe partea practica a notiunilor studiate, ii provoaca pe studenti sa fie mai informati si sa isi dezvolte un limbaj economic dar si sa se implice activ in comunitate.

In primul rand, stim cu totii ca,De asemenea, in afara de acesti doi factori, trebuie sa luam in considerare si urmatoarele aspecte macro-economice:s-a situat pe parcusul anului intre 3% si 5%, ceea ce inevitabil conduce la o depreciere a leului fata de valutele straine, mai precis, mai multi lei in piata inseamna ca sunt mai ieftini fata de alte monede, in speta euro sau dolar.mai precis diferenta intre sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile de comert exterior, care a condus la un deficit de 7,9 miliarde euro in octombrie 2018, mai mare cu 51,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut.similar cu ceea ce precizam la punctul 1.Pe langa factorii "sezonieri", 2019 ne aduce taxa pe lacomie si o incertitudine asupra bugetului general al Romaniei. Taxa bancara va taia tot profitul sistemului bancar abia curatat de credite neperformante. O astfel de taxa va contribui de asemenea si la scaderea concurentei si la posibilitatea iesirii unor banci de pe piata.Asupra bugetului planeaza suspiciuni de neincadrare in deficit de 3% pe 2018 si imposibilitatea de a face o varianta de lucru pe 2019 care sa para plauzibila si sa se incadreze totusi in tinta de deficit.In primul grafic de mai jos puteti vedea tendinta cursului EUR/RON pe intervalul 4 decembrie - 23 ianuarie in ultimii 6 ani. Putem observa, in mod clar, ca au existat deprecieri date de ceea ce spuneam mai devreme, sau de plati in contul datoriei publice (inclusiv la FMI sau alte organisme internationale) . Spre exemplu, in decembrie 2018 - ianuarie 2019, cresterea cursului este de 2,3%, fata de 0,7% 2017/2018 sau de 1,2% 2015/2016, 1,5% 2014/2015, 1,3% 2013/2014.care a scazut in ultimele saptamani, dar pare ca isi reia cresterea.Desigur,(ma refer la investitii financiare, destul de usor lichide), ceea ce pune o presiune suplimentara pe leu. De altfel, chiar si rezidentii se orienteaza spre valuta atunci cand leul pare ca o ia la vale, iar conditiile economice nu mai sunt cele mai bune.Banca Nationala este prinsa intr-o valtoare, stie ca o crestere de curs afecteaza infinit mai mult populatia fata de cresterea de dobanzi, dar nici nu poate sa se joace cu banii din rezerva valutara, deoarece nu se vor mai intoarce. Pe termen scurt, a ales solutia pompieristica de a injecta bani pentru a tine dobanzile, dar prin atragerea acestora in depozite, astfel incat sa nu afecteze foarte tare cursul. Strategia a mers la inceput de an, partial, acum insa nu se mai poate aplica.BNR stie ca daca lasa cursul, afecteaza populatia, daca nu introduce suficienta lichiditate in sistem, "paralizeaza" bancile., dupa care sa urmeze o asezare, desigur doar daca vom avea buget credibil, iar dobanzile (ROBOR 3M) vor mai creste pana spre 3,2%-3,3%. Ramane insa incertitudinea politica, cea care poate arunca totul in aer, iar de scazut sub 4,7 nici nu poate fi vorba., nu am datele necesare sa concluzionez, dar nici nu cred ca e cazul, avand in vedere situatia existenta. Factorii economici in combinatie cu prevederile ordonantei 114 au condus la aceasta depreciere a leului fata de principala valuta de schimb, euro. Mai mult, un atac speculativ ar face situatia mult mai dificila, fiind nevoie ca guvernul sa apeleze la FMI, ceea ce ar fi un dezastru politic pentru actuala coalitie de guvernare.Al doilea grafic surprinde EUR/RON de la picajul Lehman Brothers pana la finalul episodului de crestere a dobanzilor la 60% pe interbancar in octombrie 2008, perioada in care a fost acuzat un atac speculativ pe leu. Puteti observa intensitatea curbelor de crestere a cursului si totodata faptul ca nu suntem in aceeasi situatie.