Euro ar putea ajunge la 4,95 lei, dolarul va continua si el sa creasca. Totul depinde de cat va tine criza coronavirusului

Cu cat tine mai mult criza, cu atat presiunea va fi mai mare

De ce creste asa mult dolarul

Saptamana trecuta, moneda europeana a inregistrat un record in fata leului, fiind cotata de BNR la 4,8448 lei/unitate. Totodata, dolarul a atins luni un maxim istoric - 4,5316 lei/unitate.Din pacate, moneda nationala va continua sa se deprecieze, pentru ca atat euro, cat si dolarul vor inregistra cresteri in perioada urmatoare. Cat de mari vor fi ele depinde doar de cat de mult va tine aceasta criza si de cate resurse bugetare va fi nevoie pentru a o combate.Luna trecuta, analistii CFA estimau ca euro va trece de 4,89 lei in urmatoarele 12 luni. Acum, insa, previziunile lor sunt mult mai sumbre, preconizand ca moneda europeana va avea o cotatie undeva intre intre 4,9 lei si 4,95 lei.ca euro ar putea ajunge in urmatoarele 12 luni in jurul valorii de 4,95 lei."Urmeaza in zilele urmatoare sa dam publicitatii urmatorul sondaj al CFA Romania. Ne asteptam in contextul evolutiei coronaviruslui ca anticipatiile sa creasca. Inca nu am calculat valoarea, insa feelingul meu este ca anticipatia pe curs euro/leu va fi mai mare decat cea precedenta.Depinde cat de mult va tine aceasta criza si de cate resurse bugetare va fi nevoie pentru a o combate. Cu cat tine mai mult si e mai costisitoare, cu atat presiunea va fi mai mare", a precizat Adrian Codrilasu.Potrivit presedintelui CFA Romania, toate monedele tarilor emergente au fost lovite de aceasta criza a coronaviruslui."Aversiunea globala la risc dezavantajeaza puternic monedele tarilor emergente. Si Romania este una dintre ele si este dezavantajata. Toate monedele tarilor emergente au fost lovite", a subliniat el.Totusi, precizeaza Adrian Codrilasu, Romania sta destul de bine, rezistand presiunii. Monedele din alte tari s-au depreciat mult mai puternic, mentioneaza el.Mai ales in tarile emergente care sunt exportatoare de petrol. Monedele acelor tari au fost foarte puternic lovite de scaderea pretului petrolului", explica presedintele CFA Romania.Din pacate, insa, cresterea puternica a euro in raport cu leul duce la scumpiri: vor creste ratele la creditele in moneda europeana, chiriile, cresc preturile la toate produsele din import.Iar toate astea se intampla intr-un moment in care sute de mii de romani se confrunta cu riscul de a ramane fara un loc de munca.Daca cu aprecierea euro eram obisnuiti, pentru ca acest fenomen a avut loc si inainte de criza coronavirusului, cresterea brusca a dolarului din ultima saptamana, moneda care in ultima perioada a fost stabila, i-a surprins pe multi.De ce creste atat de mult moneda americana? Adrian Codirlasu, presedinte CFA Romania, a explicat pentru Ziare.com ca dolarul se apreciaza mult in momentul in care exista o criza globala.Si asta pentru ca cei mai mari investitori institutionali sunt cei americani, iar ei isi repatriaza investitiile in SUA."Dolarul este activ de rezerva si cand este la nivel global vreo criza sau aversiune la risc, in general pietele merg catre dolar, yen si franc elvetian. Acestea se apreciaza in situatiile de criza. Pentru ca cei mai mari investitori institutionali sunt cei americani. Ei isi repatriaza investitiile in SUA. Si, de asemenea, economia SUA este vazuta ca o economie foarte puternica si care gaseste solutii ca sa iasa din criza. Prin urmare, dolarul este moneda de preferinta pentru retrageri", mai spune Adrian Codirlasu.Potrivit acestuia, ne putem astepta in continuare la aprecierea dolarului.Depinde si de ce masuri iau FED-ul si Banca Centrala Europeana", a conchis el.