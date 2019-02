Guvernul se teme ca unii comercianti vor creste preturile dupa adoptarea euro. Romanii vor fi informati de preoti

Informare cu ajutorul preotilor

Noile case de marcat, conectate la sistemul informatic al ANAF in 2020

In acest sens, Executivul a decis sa organizeze o campanie de tipul "NAME & SHAME" (pentru descurajarea celor care profita de introducerea euro pentru a creste preturile), se arata in Planul national de adoptare a monedei euro, obtinut de Profit.ro Astfel, comerciantii care vor profita de introducerea euro in 2024 pentru a majora preturile vor fi prezentati in cadrul acestei campanii si chiar sanctionati.Totodata, va fi lansata si o campanie de informare a romanilor, inainte cu aproximativ 12 luni de data tinta de aderare a monedei euro, deci in 2023.Li se vor da informatii cu privire la rata si mecanismele de conversie a preturilor, salariilor si pensiilor, diseminarea informatiilor privind caracteristicile bancnotelor si monedelor euro, precum si privind calendarul si modalitatea de preschimbare a banilor.In cadrul campaniei BNR se va concentra pe comunicarea elementelor tehnice (design-ul bancnotelor si monedelor euro, rata de conversie, calendar si modalitati de schimb), iar institutiile guvernamentale se vor axa pe transmiterea unor informatii esentiale legate de impactul fiscal, contabil, salarii sau afisarea duala a preturilor.Pentru a-i informa pe romani cu privire la adoptarea monedei euro, Guvernul vrea sa apeleze, printre altii, si la Biserica."Implicarea activa a marilor comercianti, a operatorilor postali, ambasadelor si consulatelor Romaniei si a comunitatilor locale (primarii, scoli, biserici, politie, unitati de forontiera etc.) in diseminarea informatiilor/mesajelor in paralel cu perfectarea si implementarea parteneriatelor cu mass-media", este una din masurile avute in vedere in campania de informare, potrivit Profit.ro Vor fi organizate si campanii separate pentru anumite grupuri de audiente-tinta, precum "minoritati nationale, grupuri vulnerabile, casnice, pensionari".Planul national de adoptare a monedei euro, obtinut de Profit.ro , mai arata ca abia din 2020 casele de marcat cu jurnal electronic vor fi conectate la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare al ANAF.Inlocuirea vechilor case de marcat cu cele noi cu jurnal electronic ar trebui sa fie incheiata in acest an. Pana in prezent, au fost aduse in tara de catre distribuitori aproape 460.000 de case de marcat cu jurnal electronic, iar numarul celor instalate deja la firme se situeaza la circa 260.000. Necesarul de noi case de marcat este estimat la circa 800.000."Implementarea noului sistem de aparate de marcat ar putea genera un impact pozitiv asupra veniturilor din TVA aferent comertului cu amanuntul si prestarii de servicii catre populatie, cuprins intre 5% si 10%, in perioada de preoperationalizare a sistemului, in anul 2019, cand transmiterea catre ANAF a datelor fiscale din aparatele de marcat se va face prin intermediul unei declaratii.Ulterior, in perioada operationala, incepand cu anul 2020, se estimeaza un impact pozitiv asupra veniturilor incasate din TVA cuprins intre 10% si 15%", se arata in documentul citat.