Isarescu: Romania e ca o piele de leopard, cu zone foarte dezvoltate si zone de saracie. Bucurestiul ar putea intra in zona euro

El spune ca PIB-ul municipiului Bucuresti este comparabil cu cel al Berlinului si al Lisabonei, iar capitala noastra impreuna cu judetul Ilfov ar putea intra in zona euro in cateva saptamani.Isarescu a afirmat la Universitatea "Ovidius" din Constanta, dupa ce a primit titlul de Doctor Honoris Causa, ca in zona euro intri daca esti pregatit, iar daca nu esti, vei fi marginalizat."Zona euro nu este un loc confortabil pentru economiile cu nivel scazut de competitivitate. Cu alte cuvinte, zona euro, spre deosebire de Uniunea Europeana ca atare, cele 28 de tari, speram ca ramane si Anglia acolo, nu constituie zona euro un club de convergenta intrucat membrii sai actuali nu si-au imbunatatit neaparat nivelul de convergenta dupa adoptarea euro. (...)", a precizat Isarescu.El a mai spus ca pentru Romania si celelalte state din Uniunea Europeana nu se pune problema sa nu adopte moneda euro, problema este cand aceasta va fi adoptata.. Succesul adoptarii monedei unice presupune efectuarea acesteia intr-un mod adecvat. Angajamentul de a intra in zona euro este indiscutabil (...) Cu exceptia Angliei si Danemarcei si Suediei pentru o mica masura, toate celelalte tari inclusiv Romania, Polonia, Ungaria, la noi, nu se pune problema daca adoptam euro, trebuie sa adoptam, problema este cand", a explicat guvernatorul BNR Totusi, spune Isarescu, aceste state nu sunt grabite sa intre in zona euro, trebuie sa o faca atunci cand sunt pregatite."Se respinge cu fermitate orice idee de grabire a procesului. Dupa cazul Greciei, Grecia intr-adevar a masluit cifrele, asta este cu prietenii nostri, numai senzatia ca autoritatile unei tari ca sa intre in zona euro lucreaza pe la datele statistice, creaza o reactie virulenta din partea Bruxellesului", a explicat Isarescu.El a mentionat ce se intampla atunci cand o tara intra in zona euro si nu este suficient de dezvoltata si care sunt riscurile care pot aparea."In momentul cand apare un declin al activitatii economice, altfel esti afectat in mai mare masura de o eventuala recesiune, esti in zona euro, nu mai ai control asupra cursului de schimb, nu mai poti sa folosesti toate instrumentele politicii monetare.. Nu mai ai la dispozitie decat ceea ce se numeste devalorizarea interna, trebuie sa reduci salarii, sa inchizi fabrici, sa cresti somajul", a precizat Isarescu.Guvernatorul BNR a spus ca Bucurestiul si Ilfovul, daca ar putea fi decupate de restul tarii, ar putea intra in zona euro in cateva saptamani."Daca cineva ar putea sa decupeze Ilfovul cu Bucurestiul, l-ar plasa in zona euro in 2-3 saptamani. Are toate conditiile sa intre in zona euro. Problema este ca nu putem sa-l decupam.", a mai spus guvernatorul.Mugur Isarescu a declarat ca Bucurestiul are PIB-ul comparabil cu Berlinul si cu Lisabona, ca este un oras bogat, dar ca tara nu s-a dezvoltat armonios, si ca sunt zone de saracie crunta."Tara nu s-a dezvoltat armonios, este o realitate. Stiti ca Bucurestiul are PIB-ul pe locuitor, bogatia, cam cat Berlinul? Si mai inalt decat Lisabona si in apropierea Madridului? E un oras bogat. Nu trebuie sa te duci la statistica. Uitati-va la masinile din Bucuresti, ca sunt mai multe masini mari decat la Roma. In mod evident, cu ochiul liber, multe masini mari. Deci. Nu poate sa intre numai Bucuresti in zona euro. Se vor egaliza relativ preturile, inclusiv la paine. Painea la noi este in continuare, mai ales in zona rurala, de cinci sase ori mai ieftina. Nu poti sa nu te gandesti la consecintele sociale. (...) Stiti cum arata Romania? Arata ca o piele de leopard, cu zone foarte dezvoltate, marile orase si zone de saracie", a mai afirmat Isarescu.El considera ca adoptarea monedei euro este un proiect politic in esenta, nu numai un proiect monetar."Adoptarea monedei euro nu este numai un proiect monetar.Asa cum drapelul, imnul national sunt simbolurile natiunii, asa este moneda, renuntam la ea. Acesta nu este un simplu proiect monetar, proiectul Bancii Nationale, nu schimbam niste bancnote de poliester cu bancnote de hartie, e un proiect politic renuntam la moneda nationala,", a explicat guvernatorul.Mugur Isarescu a mai spus ca este necesara intarirea independentei BNR prin modificarea legii care guverneaza activitatea acesteia."O importanta deloc de neglijat o are si institutia Bancii Centrale, inclusiv din perspectiva independentei acesteia. Astfel. Dar e important de subliniat ca nu trebuie sa intervina modificari de natura a eroda in vreun fel independenta institutiei, asa cum ar putea sa se intample daca unele prevederi cuprinse in propuneri legislative recente ar fi adoptate. Deci vorbim de intarirea independentei bancii, modificarea legii, dar in directia aceasta, nu in directia opusa cum se propune in prezent", a mai declarat Mugur Isarescu.