La multi ani, euro! Moneda europeana a implinit 20 de ani

La data desi-au fixat cursurile de schimb, au adoptat o politica monetara comuna sub coordonarea Bancii Centrale Europene ( BCE ) si au lansat o moneda comuna: euro. Pregatirile pentru trecerea la euro incepusera cu aproape un deceniu inainte, cand, in decembrie 1991, a fost instituit prin Tratatul de la Maastricht.Initial, euro a fost o moneda electronica utilizata pe pietele financiare si pentru efectuarea de plati fara numerar. Bancnotele si monedele euro au intrat in circulatie trei ani mai tarziu.: Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia (2001), Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia si Spania, care cumulau 302 milioane de cetateni. In prezent, euro este moneda a 19 tari din UE, care cuprind peste 340 de milioane de cetateni, dupa ce: Slovenia (2007), Cipru (2008), Malta (2008), Slovacia (2009), Estonia (2011), Letonia (2014) si Lituania (2015).Astfel, euro este a doua cea mai folosita moneda din lume, dupa dolar. Doar intre ianuarie 2000 si decembrie 2002 euro a avut un nivel mai scazut fata de dolar, iar de-atunci este considerat mai puternic decat moneda americana.In plus, chiar daca numarul de tari se va reduce la 18, din martie 2019, odata cu iesirea Marii Britanii din UE, numarul acestor tari poate creste.foloseste Mecanismul ratei de schimb II, inca din 1999, aceasta fiind antecamera zonei euro.s-a aratat interesata sa adere la Mecanismul ratei de schimb II, deoarece trebuie sa iasa din Consiliul Monetar care ii guverneaza sistemul bancar. Astfel, monedele celor doua tari, coroana daneza si leva, sunt legate de euro, fluctuand in functie de acesta. Impreuna cu acestea,, iar un an initial a fost anuntat de liderul PSD Liviu Dragnea la data de 10 martie 2018: anul 2024. Ulterior, o comisie care sa puna la punct un plan si un calendar de aderare a functionat intre martie si noiembrie, dar rezultatele trase de aceasta nu au fost anuntate public inca.Initial, au fost tiparite circa 14 miliarde de bancnote si batute 52 de miliarde de monede, dintre care circa 7,8 miliarde de bancnote si 40 de miliarde de monede au fost distribuite la inceputul lunii ianuarie 2002 catre 218.000 de banci si oficii postale, 2,8 milioane de puncte de vanzare. In paralel, majoritatea celor 9 miliarde de bancnote nationale si 107 miliarde de monede nationale aflate in circulatie au fost retrase.Ulterior, alte miliarde de bancnote au fost tiparite, in cele 11 tiparnite dedicate, pentru a le inlocui pe cele distruse sau pentru a creste masa monetara. De exemplu, bancile centrale din Franta, Germania si Italia au tiparit 1,7 miliarde de bancnote de 50 de euro, anul trecut. La finele lunii noiembrie 2018, 21,8 miliarde de bancnote euro euro in circulatie.Povestea euro este marcata de un punct de cotitura: 26 iulie 2012. Pe fondul crizei economice, moneda era tot mai slabita si se punea serios in discutie disparitia ei. In acea zi de vara, Mario Draghi, presedintele BCE (noiembrie 2011 - noiembrie 2019), a tinut, la Londra,. Atunci a rostit cuvintele: "cu orice pret", cand a spus ce se va face pentru a salva euro. Pana in prezent, cuvintele rostite de respectatul bancher italian, fost Guvernator al Bancii centrale a Italiei si ocupantul unor functii de conducere la Banca Mondiala si OECD, au fost suficiente, pentru ca moneda europeana sa supravietuiasca.Nu doar atat. BCE a inceput un program de achizitii de active si obligatiuni de miliarde de euro, pe care l-a inchis in decembrie 2018, dar a anuntat ca sumele obtinute la maturitate vor fi reinvestite, in conditiile in care cresterea zonei euro este redusa, fiind mult sub a tuturor celorlalte tari care si-au revenit din criza.Din punct de vedere economic,, dar si la modificari importante ale mix-ului de politici economice implementat in tarile membre (reducerea instrumentelor de politica monetara).Astfel, ponderea PIB-ului zonei euro in PIB-ul global si-a intensificat tendinta descendenta dupa 2009, spre un nivel de aproximativ 16% in prezent (minimul istoric), conform directorului de Analiza Macroeconomica al BT. Totodata, din aceasta perspectiva, diferenta fata de SUA s-a adancit in ultimii ani, situandu-se la cel mai ridicat nivel de la inceputul anilor 2000.Totodata, masurile de politica economica implementate in ultimii ani au contribuit si la ameliorarea indicatorilor de integrare a pietelor financiare din regiune, afirma Andrei Radulescu, directorul departamentului de Analiza Macroeconomica al Bancii Transilvania (BT)."Cu toate acestea,. In incheiere, subliniem faptul ca zona euro se confrunta, in prezent, cu finalul ciclului economic post-criza, iar integrarea monetara europeana nu a fost definitivata - structura continua sa fie incompleta. In acest context, apreciem ca, pe masura incidentei unor noi socuri, decidentii de politica economica din regiune vor reactiona cu noi masuri de consolidare a arhitecturii Uniunii Monetare Europene", a concluzionat Radulescu.