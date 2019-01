Mario Draghi (BCE): Evolutiile economice raman "mai slabe decat ne-am asteptat"

Ziare.

com

"Datele pe care le avem la dispozitie sunt mai slabe decat ne asteptam", a declarat seful BCE , adaugand ca este prea devreme sa spuna ce efect va avea sporirea incertitudinilor asupra politicii monetare."BCE s-a trezit la noua realitate a sporirii incertitudinilor si devine mai concilianta in acest proces", a apreciat economistul Carsten Brzeski de la ING Bank."Inca suntem la faza de evaluare si nu ne concentram prea mult pe politica monetara. Aceasta va ramane relaxata iar. Avem toate mijloacele noastre la dispozitie", a afirmat Draghi dupa ceAdresandu-se jurnalistilor dupa sedinta de politica monetara, Draghi a reafirmat ca, pentru a ne asigura ca preturile de consum sunt in linie cu tinta avuta in vedere de Banca Centrala Europeana.este sa mentina cresterea preturilor in apropiere de 2%, nivel considerat benefic pentru activitatea economica.Datele publicate recent de Oficiul European de Statistica (Eurostat) indica faptul ca rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie la 1,6% in zona euro , de la 1,9% luna precedenta. Este cel mai redus nivel din ultimele opt luni.Soliditatea pietei fortei de munca si majorarea salariilor vor ajuta la cresterea inflatiei pe termen mediu, a apreciat seful BCE.Dupa ani in care a sprijinit cresterea economiei zonei euro, BCE a incheiat recent schema sa de achizitii de active, in valoare de 2.600 miliarde de euro, si a apreciat ca ratele dobanzilor ar putea creste din vara anului viitor.Decizia BCE de a retrage treptat masurile de stimulare face parte dintr-un trend global:, inclusiv Rezerva Federala a SUA (Fed), Banca Angliei (BoE) si Banca Centrala a Japoniei (BoJ).Intr-un comunicat de presa al BCE, institutia precizeaza ca, la sedinta care a avut loc joi, Consiliul guvernatorilor a mentinut dobanda de politica monetara la nivelul zero, in timp ce dobanda la facilitatea de creditare marginala a fost pastrata la 0,25%, iar dobanda la depozite, care se aplica bancilor ce stocheaza lichiditatile in exces la banca centrala pentru o perioada de 24 de ore, a fost lasata la minus 0,40%.Analistii se asteapta ca in urmatoarele trimestre zona euro sa inregistreze o crestere anuala de aproximativ 2%, dar este putin probabil ca pe ansamblul acestui an avansul PIB-ului sa ajunga la nivelul de anul trecut, de 2,5%.