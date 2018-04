Premierul Dancila a numit 11 persoane in Comisia pentru trecerea la euro

Ziare.

Premierul a emis aceasta decizie prin care sunt desemnati 11 reprezentanti in Comisia pentru trecerea la moneda euro: academicianul Aurel Iancu si doctorul Leonard Cazan, membri ai Consiliului de Programare Economica, Aura Socol si Dan Armeanu, experti independenti - Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti, Gabriela Dragan, expert independent - ASE, director general al Institutului European din Romania, Laurian Lungu - expert independent, managing partner Macroanalitica, Luminita Chivu - expert independent, director general al Institutului National de Cercetari Economice, Nicolae Istudor, rectorul ASE, Mihaela Onofrei, rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universitatii de Vest din Timisoara, si Daniel Daianu - expert independent, membru al Academiei Romane.Decizia a fost emisa de premier avand in vedere o cerere a Comisiei Nationale de Prognoza.Prim-ministrul Viorica Dancila a subliniat joi importanta activitatii Comisiei Nationale pentru pregatirea aderarii Romaniei la zona euro, avand in vedere ca adoptarea monedei euro reprezinta un obiectiv fundamental in ceea ce priveste dezvoltarea sustenabila a Romaniei, potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES. Comisia pentru trecerea la moneda euro, prezidata de premierul Viorica Dancila, s-a reunit joi, la Palatul Victoria. La reuniune au participat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu , reprezentanti ai Academiei Romane, ai Administratiei Prezidentiale, partidelor parlamentare, sindicatelor, patronatelor, ai structurilor asociative, societatii civile si ai mediului universitar.Comisia isi va desfasura activitatea pana la finalul anului 2018 si se va intruni bilunar sau de cate ori este necesar.