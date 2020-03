Banii in vremuri de coronavirus - Cum sa fii protejat financiar de evenimentele neprevazute

Ziare.

COVID-19 testeaza rezistenta si capacitatea de regenerare a mediului de business atat la nivel national, cat si global. In unele companii din tara noastra, in special din domeniile cele mai afectate (precum organizare de evenimente, turism etc.), se vorbeste despre masuri extraordinare de atenuare a impactului si se iau deja in calcul posibile pierderi, taieri salariale sau concedieri.Prin urmare, cum ne putem proteja din punct de vedere financiar de evenimente neprevazute? Atat din prisma personala, cat si in ceea ce priveste business-ul?Am stat de vorba cu, trainer in domeniul Educatiei Financiare, care crede ca ne asteapta o perioada foarte dificila din punct de vedere economic, din cauza consecintelor virusului asupra afacerilor.El ne-a facut cateva recomandari pentru asigurarea sanatatii financiare in perioade de criza ca aceasta, idei care se aplica si la nivel de companii:: "Individual sau in cuplu, faceti o lista cu veniturile pe care va bazati si cum ar putea fi ele influentate de situatia actuala. Recomand implicare si responsabilitate maxima la jobul actual, astfel incat sanatatea companiei sa fie afectata cat mai putin.Ce alte surse de venit suplimentar puteti gasi? E ceva ce puteti inchiria sau vinde online, obiecte de care nu mai aveti nevoie? Aveti vreo abilitate sau pasiune pe care o puteti folosi serile sau in weekend pentru a obtine venituri suplimentare?Obiectivul este de a construi mai multesi a le consolida pe cele existente".: "Analizati cu atentie categoriile si decideti ce puteti optimiza, reduce sau elimina".: "Acest fond o sa va dea o liniste suplimentara si veti aborda situatiile cu mai mult calm si intelepciune. Puteti calcula un fond similar si la nivel de business".: "Acesta va va ajuta sa depasiti situatii mai complicate: pierderea locului de munca, divort, decesul partenerului, boala mai grava.Pe de o parte, va elimina emotiile puternice de panica si disperare si va ajuta sa nu vindeti diverse active in situatii grele pentru ca. Puteti calcula si la nivel de business care ar fi valoarea unui astfel de fond de siguranta".: Baze de date, aplicatii vitale etc.: "Astfel, veti fi complet sustenabil intr-o situatie de izolare sau carantina. Pentru afaceri, aceasta perioada ar trebui sa fie mai lunga. Totusi, nu faceti stocuri exagerate si nepotrivite, consumandu-va inutil resursele financiare. Evitati achizitiile de panica - veti cumpara mult, scump si prost".: "E posibil ca situatia sa fie mai serioasa decat se cunoaste in realitate sau sa nu se poata face publice informatiile reale pentru a nu genera panica".: "Echilibrul familiei si al afacerii depinde de seriozitatea fiecarui membru".: "Este prima regula in situatii critice. Panica este scumpa si periculoasa, iar deciziile financiare luate de frica sau disperare sunt aproape intotdeauna neinspirate".