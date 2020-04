Ce sa faci la 20, 30, 40 de ani, pentru ca la batranete sa fii bogat

Ziare.

Pensionarea va insemna mai mult timp pentru hobby-urile tale, pentru calatorii sau timp petrecut cu prietenii, insa toate acestea inseamna bani.In acest articol iti oferim cateva sfaturi utile, ce sa faci in etape diferite ale vietii, astfel incat sa-ti asiguri bunul trai la batranete.● investeste in educatia financiara - aceasta te ajuta sa stii cum sa-ti gestionezi banii si sa iei decizii favorabile pentru finantele tale; citeste carti, participa la cursuri si mai tarziu iti vei multumi pentru cunostintele dobandite;● cheltuie mai putin pe distractii, moda, calatorii - vrei sa profiti din plin de varsta pe care o ai, insa mancatul in oras pe termen lung sau achizitia unor articole vestimentare sub impulsul momentului sunt cheltuieli care nu iti vor permite niciodata sa economisesti; atunci cand calatoresti planifica-ti dinainte bugetul cu atentie, verifica care este cursul valutar BNR si nu cheltui bani pe o sumedenie de suveniruri;● acorda atentie dezvoltarii personale - daca iti doresti ca la un moment dat sa ai o pozitie de top intr-o companie de renume si un salariu mai mult decat satisfacator, atunci trebuie sa incepi sa-ti setezi de pe acum obiective profesionale; investeste in tine si cariera ta, participa la cursuri, internshipuri si pastreaza mereu in minte obiectivul pentru care lupti;● ramai cat mai putin timp pe banii parintilor - responsabilitatea financiara se invata, prin urmare este necesar sa te muti din casa parintilor si sa experimentezi cum este sa-ti platesti singur chiria si utilitatile; astfel, ia in considerare ca dupa terminarea facultatii sa te muti de la parinti; cursurile de master iti vor permite sa ai timp si pentru un job;● economiseste - este important sa incepi sa pui bani deoparte, indiferent de salariul pe care il castigi in acest moment; astfel, nu iti achizitiona inca o pereche de pantofi pe care s-ar putea sa o porti doar de cateva ori; pune acei bani in contul de economii; economiseste atat pentru pensie, cat si pentru posibile situatii de urgenta financiara;● cumpara-ti un apartament la un pret nu foarte mare - achizitia propriei case este un motiv de bucurie si implica mult entuziasm; unele apartamente in blocuri noi reusesc sa atinga niste preturi exorbitante, care vor insemna pentru tine o rata mare luna de luna la banca; fa-ti in prealabil un calcul, astfel incat rata pentru casa sa nu te impovareze si sa poti trai fara a face compromisuri, precum renuntarea la concedii;● cumpara in mod ponderat haine pentru copiii tai - in special la primul copil, tentatia este sa cumperi felurite haine, dar si o multime de jucarii; hainutele pentru cei mici au preturi mari, in plus foarte repede nu mai pot fi folosite; incearca sa fii mai atent cu banii; pune-i in contul de economii, in loc sa ii risipesti pe un stoc exagerat de haine pentru cel mic;● realizeaza bugetul - un buget al familiei te va ajuta sa economisesti bani, prin reducerea anumitor cheltuieli de care in acest moment nici nu iti dai seama; altfel spus, bugetul te ajuta sa ai o imagine clara asupra a ceea ce dai banii; trece-ti toate sursele de venit, apoi cheltuielile fixe (credit ipotecar, utlilitati s.a.) si cele variabile (mancare, imbracaminte, incaltaminte, activitati de relaxare s.a.); astfel, iti vei da seama mai usor de unde poti reduce din cheltuieli;● investeste - pentru a te bucura de acel viitor lipsit de stres si griji financiare, este important sa investesti, pentru a avea surse suplimentare de venit; in plus, banii economisiti este important sa lucreze in favoarea ta, in caz contrar isi pierd valoarea sub actiunea inflatiei;● ia in considerare in mod serios economiile pentru pensie - daca pana acum nu ai reusit sa economisesti pentru batranete, este momentul sa nu mai ignori acest aspect; gandeste-te de cati bani vei avea nevoie atunci cand vei iesi la pensie si o sa vrei sa ai acelasi stil de viata ca acum (cu iesiri in oras sau concedii in strainatate);● nu-ti fie teama sa-ti schimbi jobul - un serviciu mult mai bine platit poate fi o oportunitate de care sa profiti; bazeaza-te pe experienta solida acumulata in anii de munca si nu iti fie frica sa aplici pentru un job nou, care sa iti ofere un venit financiar mai avantajos;● invata-ti copiii sa-si dezvolte independenta financiara - este bine sa incepi cu pasi mici inca de pe acum, astfel incat mai tarziu, cand vei avea 50-60 de ani, sa nu fie invatati sa primeasca tot timpul bani de la parinti, desi s-ar putea descurca si singuri.