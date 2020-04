Pe ce dau romanii banii in starea de urgenta: Sunt zone cu explozie de consum si afaceri aflate in prabusire - analiza

Ziare.

Datele reflecta obiceiul de consum al utilizatorilor din Romania din perioada 14 martie - 14 aprilie, in comparatie cu luna precedenta.Pandemia de coronavirus a avut un impact semnificativ asupra consumului de divertisment online, din moment ce majoritatea oamenilor petrec mai mult timp ca oricand acasa.Pe parcursul ultimei luni, romanii au cheltuit mai mult pe divertisment online, un numar mai mare dintre ei petrecandu-si timpul jucand jocuri video sau vizionand filme pe platforme de home cinema.Doar luna trecuta, utilizatorii Revolut din Romania au cheltuit peste 7,5 milioane de euro pe divertisment online, cu un numar al tranzactiilor mai mare cu 43% fata de luna precedenta si o crestere a valorii acestora de 54%.In timp ce cheltuielile cu platforme online ce difuzeaza filme au crescut moderat in ultima luna (in cazul HBO GO cu 25%, iar in cazul Netflix cu 11%),atat din punct de vedere al numarului tranzactiilor, cat si ca valoare totala:- Consumul de jocuri de pe Steam Games aproape s-a triplat: numarul tranzactiilor a crescut cu 178%, in timp ce valoarea tranzactiilor a crescut cu 176%;- Playstation. Numarul tranzactiilor a crescut cu 106%, in timp ce valoarea totala a acestora a crescut cu 132%;- Xbox. Numarul tranzactiilor a crescut cu 157%, in timp ce valoarea totala a acestora a crescut cu 161%Utilizatorii romani ai Revolut au cheltuit peste 12 milioane de euro pe alimente de la inceputul perioadei de carantina pe teritoriul Romaniei.In timp ce numarul tranzactiilor a scazut cu 37%, valoarea totala a tranzactiilor a crescut cu 17%, ceea ce arata ca romanii merg mai rar in supermarketuri, dar fac cumparaturi de o valoare mai ridicata, acoperind astfel necesarul de alimente pentru o perioada mai lunga de timp.Datele arata, de asemenea, ca numarul tranzactiilor pentru cumpararea de alimente a crescut in ultimele doua saptamani inainte de instaurarea starii de urgenta pe 16 martie, intrucat oamenii au anticipat faptul ca vor urma restrictii in ceea ce priveste libertatea de miscare.In prima saptamana de la instaurarea carantinei, numarul tranzactiilor a scazut cu 51%.Datele Revolut arata ca barurile, restaurantele si lanturile de fast food au inregistrat cele mai mari reduceri ale numarului de tranzactii efectuate in locurile respective, Starbucks (-94%), KFC (-90%) si McDonald's (-75%) fiind grav afectate.Cu toate ca in cazul restaurantelor numarul tranzactiilor a scazut cu 88%, platformele pentru comenzi online sunt pe val. In medie, numarul tranzactiilor a crescut cu 60%, in timp ce valoarea lor s-a marit cu 90%. Aceasta demonstreaza faptul ca, desi romanii nu mai pot merge la restaurant, comanda prin aplicatii pentru a se bucura acasa de felurile preferate de mancare.In timp ce, eucemananc.ro a inregistrat cea mai mare crestere, cu un numar de comenzi aproape dublu in ultima luna fata de perioada precedenta (numarul tranzactiilor a crescut cu 104%, iar valoarea acestora a crescut cu 193%).In ciuda carantinei, apetitul romanilor pentru cumparaturi a ramas la un nivel inalt. In timp ce mall-urile si alte locuri pentru divertisment sunt inchise, oamenii au ales sa cumpere mai mult online. Astfel, numarul tranzactiilor a crescut cu 64%, iar valoarea lor aproape s-a dublat., in timp ce valoarea acestora a crescut cu 180%- Decathlon se situeaza pe pozitia a doua, cu un numar al tranzactiilor mai mare cu 75%, iar valoarea acestora majorata cu 143%- FashionDays se afla pe locul trei. Numarul tranzactiilor a crescut cu 67%, iar valoarea lor a crescut cu 67%Romanii profita de perioada de carantina si pentru a-si redecora locuintele sau pentru a face diverse reparatii.Pentru prima data de la lansarea in Romania, comercianti precum IKEA, Dedeman, Leroy Merlin sau Bricostore intra in topul celor 100 de branduri preferate de utilizatorii Revolut.Desi numarul total al tranzactiilor efectuate la acesti comercianti a scazut cu 35% in ultima luna, valoarea acestora a crescut cu 4,5%, ceea ce arata faptul ca, desi merg mai rar in magazine, oamenii cumpara mai mult.Sanatatea a fost una dintre principalele preocupari ale romanilor pe parcursul ultimei luni.Acestia au cheltuit peste 325.000 de euro in farmacii, in crestere cu 21% fata de luna precedenta, iar cele mai mari cheltuieli le-au facut la Farmacia Tei.Numarul tranzactiilor cu Revolut a crescut aici cu 74%, iar valoarea acestora a crescut cu 73%.Fie ca vorbim despre ridesharing, benzinarii sau despre sistemul public, transportul a inregistrat scaderi semnificative in ultima luna. Numarul tranzactiilor efectuate la furnizorii de transport a scazut in medie cu 83%, iar valoarea acestor tranzactii s-a micsorat cu un procent similar.Aplicatiile de ridesharing au fost, de asemenea, lovite de carantina, iar FreeNow (-88%), Bolt (-81%), Uber (-79%) si Yango (-74%) au fost toate puternic afectate. Totusi, sistemul public de transport a fost cel mai afectat, cu o scadere de 95% atat in ceea ce priveste numarul de tranzactii, cat si valoarea cheltuita.Pentru prima data de la lansarea in Romania, niciun comerciant din categoria calatorii nu a intrat in topul Revolut - 100 de comercianti. Avand in vedere ca suntem in carantina, in cele mai multe cazuri, cheltuielile pentru calatorii au fost reduse la 0 pe parcursul ultimei luni.Un numar tot mai mare de romani alege sa isi plateasca facturile la utilitati online, in contextul crizei COVID-19.In medie, numarul tranzactiilor efectuate de utilizatorii Revolut catre furnizorii de utilitati a crescut cu 25%, iar valoarea tranzactiilor a crescut cu acelasi procent. Acest lucru poate fi explicat prin faptul ca romanii petrec mai mult timp acasa si, prin urmare, platesc facturi mai mari.Serviciile de telecomunicatii au inregistrat, de asemenea, cresteri in ceea ce priveste tranzactiile, din moment ce oamenii au inceput sa lucreze de acasa, iar nevoia de a fi conectati mereu cu ceilalti este mai mare.Masurile recente de carantina au facut ca un numar tot mai mic de oameni sa se deplaseze fizic si sa plateasca cu cardul.Acest lucru a redus numarul platilor fizice efectuate cu cardul pe toate categoriile de cheltuieli. Numarul acestui tip de tranzactii a scazut cu 58% de la anuntarea carantinei, insa, in acelasi timp, numarul tranzactiilor online a crescut cu 21%.Luna trecuta utilizatorii Revolut au transferat mai rar mici sume de bani catre prieteni si familie. Datele arata o scadere cu 32% a numarului de plati P2P si transferuri internationale in perioada 15 martie - 13 aprilie.Numarul tranzactiilor de schimb valutar a scazut cu 53% intre 15 martie si 13 aprilie, iar valoarea acestora a scazut cu 43%.Revolut transforma modul in care ne raportam la bani. Fiind o platforma financiara inovatoare, le ofera utilizatorilor puterea de a cheltui, investi si transfera bani fara comisioane ascunse.De la lansarea din Marea Britanie din 2015, Revolut a evoluat de la inceputurile sale ca un produs de schimb valutar, adaugand in permanenta noi functionalitati printre care se numara tranzactionarea de actiuni fara comisioane, criptomonedele sau conturile de business.Avand sediul in Londra si o echipa de peste 2000 de oameni in 23 de orase, Revolut este astazi una dintre cele mai mari comunitati de fintech din lume, cu peste 10 milioane de utilizatori in intreaga lume.Revolut a procesat peste 1 miliard de tranzactii in valoare totala de peste 130 miliarde de dolari, de la lansare.