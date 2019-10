S-a lansat prima platforma online de monitorizare a finantarilor publice pentru activitatile non-profit

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al Asociatiei, platforma online dezvoltata de echipa CLNR se prezinta sub forma unei(consilii judetene si consiliile locale ale municipiilor) a proiectelor finantate in perioadain baza legilor 350/2005, 34/1998 si a Ordonantei de Guvern 51/1998, precum: beneficiarii finantarilor publice precum ONG-uri, culte religioase, sindicate, patronate si alte organizatii nonprofit, autoritatile publice finantatoare, domeniile finantate si sumele acordate.De asemenea,privind finantarea publica pe domenii, judete si ani care sa ajute diversele demersuri in domeniu.Platforma "Finantarea publica a activitatilor non-profit" este cel de-al doilea serviciu gratuit oferit de catre Asociatia CLNR organizatiilor non-profit si face parte din proiectul "Imbunatatirea cadrului juridic privind finantarea publica a organizatiilor neguvernamentale", finantat cu sprijinul Fondului Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA).Incepand cu anul 2018, reprezentantii ONG-urilor pot beneficia gratuit de un serviciu de monitorizare a schimbarilor si modificarilor legislative denumit, un instrument online care permite organizatiilor non-profit sa fie la curent cu toate propunerile legislative din trei domenii, respectiv reglementare ONG, finantare ONG si transparenta.Centrul pentru Legislatie Non-profit Centrul este o organizatie non-profit, neguvernamentala lansata in anul 2013 cu scopul de a oferi o informare corecta si raspunsuri clare cu privire la aspectele juridice cu care se confrunta asociatiile si fundatiile in activitatea lor curenta.