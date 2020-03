Sanatate financiara pe timpul crizei

Dr. Ioana Petrescu este Senior Fellow la Mossavar-Rahmani Center for Business and Government la Harvard Kennedy School, directorul Centrului de Leadership si Inovare la SNSPA, fost ministru de finante si fost cadru didactic la Universitatea Maryland, College Park.

Este foarte important ca, atunci cand este vorba de bani, sa luam in calcul cel mai negru scenariu si sa ne asiguram masa zilnica si plata facturilor. In situatia in care ne aflam azi, va recomand sa aveti in vedere ca aceasta criza medicala poate dura pana la 18 luni, fapt care va determina o criza economica ce ar putea sa ne afecteze mai multi ani.Stiu ca domnul Citu spune ca efectele economice ale COVID-19 vor fi minime, in timp ce domnul Iohannis declara ca pana la finalul anului economia isi va reveni. Parerea mea e ca habar nu au ce spun si populatia ar trebui sa fie prevazatoare. Insa, chiar daca ei ar avea dreptate si eu gresesc, daca sunteti precauti si tineti cont de urmatoarele sfaturi, veti trece de pandemie mai sanatosi si din punct de vedere financiar:Ordonanta de urgenta care va permite sa nu platiti ratele pana in decembrie nu va ajuta prea mult, nu este o solutie reala pe termen lung, ci va ingroapa in datorii si mai mari. Atentie! Prevederea de amanare a ratelor la credite din aceasta ordonanta de urgenta nu trebuie interpretata ca o iertare de la plata. Si mai important de retinut e ca pe aceasta perioada de "pasuire", continua sa se calculeze dobanda, care se va plati ulterior bancii. Criza economica va dura mult mai mult decat perioada de pasuire si daca amanati, veti ajunge sa platiti rate mai mari la banci, exact cand poate nu veti avea de lucru, veti ramane fara economii si criza va fi in toi.Pentru cei care au rate in euro, ideal ar fi ca sa acopere cat mai mult din imprumuturile la banci. Ratele in euro devin din ce in ce mai costisitoare din cauza deprecierii leului in perioada urmatoare.Leul se va deprecia si economiile in lei se vor devaloriza. Astazi un euro este 4,8443 lei, iar expertii estimeaza ca va creste pana la 4,95 anul acesta. E bine sa nu va tineti toti banii intr-o singura valuta.Nu pastrati economiile in casa, nu este o metoda sigura! Stiu ca nu ne plac bancile, dar e mai rau fara ele decat cu ele. In conditiile unei crize economice majore, infractionalitatea va creste, puteti risca sa ramaneti fara economii, daca cineva va sparge casa.Daca optati pentru depozite la termen in valuta, e important de stiut ca toate depozitele sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare in limita de 100.000 euro per deponent per banca.Platiti ratele si puneti banii deoparte (urmati pasii 1 si 2). Preturile se vor prabusi la multe bunuri. Cum asa, va veti intreba? Pai cresc preturile la mancare si la articole medicale vazand cu ochii. Da, cresc pentru ca cererea este mare. Cumparati de mancare si strictul necesar. Insa cererea pentru imobiliare, automobile si produse electronice va scadea dramatic, odata ce lumea nu va mai avea bani de cheltuit si atunci si preturile vor scadea. Aveti rabdare! Nu e momentul nici sa dati iama in cumparaturi online pentru alte produse in afara de cele de stricta necesitate.Accesati cursuri online si analizati daca nu ar fi momentul potrivit sa va inscrieti la un masterat sa la un alt tip de program in perioada urmatoare. Cei care si-au pierdut locul de munca e posibil ca o vreme sa nu gaseasca prea usor de lucru in domeniul in care sunt specializati. Adaugarea in CV a altor cunostinte, diplome sau certificari online va va ajuta sa gasiti un loc de munca mai bun atunci cand lucrurile se mai linistesc.Mai exact, daca lucrati in restaurante, cafenele, baruri, cluburi de noapte, sali de sport, hoteluri, teatre, cinematografe, galerii de arta, centre comerciale, targuri de artizanat, muzee, linii de croaziera, companii aeriene, transport public, scoli private si centre de zi.Cu cat amanati sa faceti asta, cu atat va fi mai complicat sa va gasiti un loc de munca. E foarte posibil sa nu ne intoarcem prea curand la stadiul economic dinainte de pandemie. In aceste conditii, castiga cei care se reorienteaza primii. E ca in gluma aceea cu rechinii: "Daca esti in ocean cu un rechin, nu trebuie sa inoti mai repede decat rechinul, ci mai repede decat ceilalti oameni din apa". Fiti mai rapizi decat ceilalti care isi vor cauta un loc de munca!Stiu ca nu toate solutiile de mai sus sunt fezabile pentru toata lumea. Multi dintre voi aveti deja dificultati financiare. Si din ce in ce mai multi vor avea in lunile urmatoare. Chiar daca nu puteti aplica toate sfaturile, aveti in vedere in aceasta perioada ca paza buna trece primejdia rea.Fiti cumpatati si pastrati distanta si fata de problemele financiare!