Surpriza la puterea de cumparare: Bucurestiul este sub Sofia sau Brasov

Restaurantele bucurestene, mai scumpe ca la Budapesta sau Praga

Ziare.

com

La nivelul tarii noastre, dintre orasele mai mari, Capitala este depasita de Cluj si Brasov, dar se situeaza ceva mai bine fata de Iasi, Timisoara sau Constanta.Datele prezentate nu tin de metodologii statistice riguroase, dar sunt agregari specializate si credibile, facute pe baza contributiilor venite din partea a sute sau mii de respondenti din orasele acoperite de site-ul numbeo.com.Aceasta abordare este mai apropiata de perceptia publica decat datele publicate oficial, care nu prea se potrivesc cu situatiile concrete.Surprinzator pentru cei care se plang de nivelul ridicat al preturilor, preturile la consumator din Bucuresti nu le depasesc pe cele din alte orase europene, ci dimpotriva. Sunt cam cu 2% sub cele din Sofia, 5% sub cele din Varsovia si cam 10% mai mici fata de Budapesta. Simplificat, ne plasam la -20% fata de Praga si -40% in raport cu Berlinul.Daca se iau in calcul si chiriile, decalajele cresc semnificativ fata de toate aceste capitale cu exceptia Sofiei, care are aproape acelasi nivel pe piata de profil.Astfel, faptul ca romanii au beneficiat imediat dupa 1990 de facilitati importante pentru cumpararea caselor si au urcat in topul proprietarilor la nivel european (undeva spre 96%) conteaza foarte mult acum in privinta nivelului de trai.Daca la produsele de bacanie (unde Varsovia apare ca fiind mai ieftina decat Sofia!) stam cel mai bine din regiune, surprind neplacut costurile intalnite in restaurantele bucurestene, care le depasesc binisor pe cele din Sofia si se situeaza, destul de bizar, peste cele din Varsovia, Budapesta sau Praga.Una peste alta, daca facem trimitere si la salariul net (cu circa 6% mai mic in Bucuresti decat in capitala Bulgariei!?) puterea de cumparare a bucurestenilor este cam cu 4% sub cea din Budapesta sau Sofia, cu o cincime sub cea din Varsovia, cu un sfert fata de Praga si aproape 45% sub cea din Berlin.Citeste mai multe despre Surpriza la puterea de cumparare: Bucurestiul - sub Sofia sau Brasov pe site-ul Curs de Guvernare