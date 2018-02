Tara care se teme ca ramane fara cash si de ce ar putea fi un lucru rau

Ziare.

Autoritatile efectueaza o analiza extinsa a legislatiei bancare si acorda o atentie speciala tendintei de scadere a platilor in numerar, iar un raport interimar este asteptat cel mai devreme in aceasta vara, relateaza Bloomberg."Daca aceasta tendinta de disparitie a numerarului are loc prea rapid, va fi dificil sa mentinem infrastructura de operare a numerarului", a declarat Mats Dillen, seful comisiei parlamentare de evaluare a acestei probleme. Oficialul a refuzat sa ofere detalii referitoare la tipul de propuneri care ar putea fi incluse in raport.Suedia este considerata tara cu. Majoritatea sucursalelor bancare din tara au renuntat sa mai lucreze cu numerar. Multe magazine, muzee si restaurante accepta in prezent doar plati cu cardul sau prin dispozitive mobile. Exista insa si un dezavantaj, faptul ca multi oameni, in special varstnici, nu au acces la tehnologia digitala."Am putea intra pe o spirala negativa, care poate pune in pericol infrastructura pentru numerar. Analizam cu atentie acest tip de probleme", a spus Dillen.Anul trecut, valoarea numerarului aflat in circulatie in Suedia a scazut la cel mai redus nivel dupa 1990, fiind cu peste 40% sub un maxim atins in 2007. Declinul inregistrat in 2016 si 2017 a fost cel mai mare inregistrat vreodata.Potrivit unui studiu publicat luna trecuta de Insight Intelligence, numai, in scadere cu 63% fata de acum patru ani.O proportie desau fac astfel de plati doar o data sau de doua ori pe an.Banca centrala analizeaza daca este nevoie de o forma oficiala de moneda virtuala, o e-coroana. Propunerea finala nu este asteptata inainte de sfarsitul anului viitor, dar ideea este ca e-coroana ar functia ca o completare pentru numerar, nu ca un inlocuitor complet.Guvernatorul bancii centrale, Riksbank, Stefan Ingves, a spus ca Suedia ar trebui sa ia in considerare obligarea bancilor de a oferi numerar clientilor.