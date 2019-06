Tendinte in piata instrumentelor de investitii din Romania

Instrumente noi de investitii in 2019

Diversificarea portofoliului

Drumul de la idee la actiune are insa numeroase necunoscute si ramnificatii, iar asta ii face pe multi sa cumpaneasca foarte mult inainte sa ia o decizie concreta in ceea ce priveste modalitatea de investire a acelor bani. Piata instrumentelor de investitii se diversifica permanent si acesta este unul dintre principalele avantaje, dar si dezavantaje, in acelasi timp pentru potentialii investitori. Orice instrument nou de investitii deschide oportunitati si orizonturi nebanuite de dezvoltare.Criptomonedele, de exemplu, intra in structura a tot mai multe portofolii de investitii, in ciuda scepticismului cu care sunt privite in pietele financiare reglementate, si deschid perspective nebanuite acum ceva vreme.Libra, moneda virtuala lansata in iunie 2019 de Facebook si care va putea fi utilizata la nivel global de anul viitor, a starnit un interes foarte mare, alte companii foarte mari anuntandu-si intentia de a investi in acest proiect.Blockchain, tehnologia pe care se bazeaza criptomonedele, promite ca va schimba radical lumea informatiilor online si sunt multi cei care investesc in aceasta potentiala forma noua a viitorului tehnologic.Criptomonedele se alatura astfel unei liste de instrumente mai mult sau mai putin clasice de investitii: actiuni la bursa, titluri de stat, obligatiuni corporative, depozite bancare, fonduri mutuale, aur, imobiliare sau marfuri.Romanii descopera insa si alte instrumente mai mult sau mai putin conventionale de investitii. Casele de licitatii au o activitate mai intensa in ultimii ani, datorita interesului in crestere pentru obiecte de arta.Unde unii vad doar arta, altii vad si investitie. Una pe termen lung, dar care poate aduce profituri consistente, pe masura notorietatii artistului si a creatiilor sale, fie ca este vorba de tablouri, sculpturi sau bijuterii.Terenurile agricole pot fi si ele un portofoliu bun si aducator de profituri. Fie sunt cultivate, de exemplu, cu lavanda pentru industria farmaceutica, fie cu nuci, care aduc profituri foarte bune, fie sunt vandute dupa o vreme investitorilor straini, tot mai interesati de pamanturile din Romania.Si pariurile live pot fi sursa de venit, dar necesita multa responsabilitate. De aceea, la inceput acestea trebuie tratate mai mult ca un hobby.Aflat in fata unei asemenea liste, care cuprinde atat optiuni de plasament clasice, dar si cele mai recente instrumente, un investitor, mai ales unul fara experienta, va trebui sa ia multe decizii.Partea plina a paharului este ca va avea de unde alege si are in fata multe sanse de a obtine randamente bune, dar tocmai diversitatea face alegerea si mai dificila.Fara cunostinte solide despre fiecare dintre ele si in lipsa unui consultant de investitii, orice alegere poate pune in pericol suma disponibila pentru investitii.Diversificare este strategia pe care cei mai multi o aplica atunci cand se decid sa investeasca.Plasarea banilor in mai multe instrumente de investitii imparte riscul in mai multe procente si scade sansele ca o alegere neinspirata sa afecteze toata valoarea investitiei.Fiecare dintre instrumentele de investitii de pe piata are un profil diferit de risc si de profitabilitate. Unele sunt potrivite pentru plasamente pe termen lung, cu risc scazut, altele sunt potrivite pentru investitii pe termen mediu sau scurt, cu un risc mai mare.Mixul intre aceste instrumente de investitii reflecta de multe ori atitudinea investitorului fasa de risc. O persoana mai indrazneata va avea tendinta de a alege preponderent instrumente cu risc ridicat, in timp ce una mai tematoare va opta pentru instrumente clasice si cu grad scazut de risc investitional.