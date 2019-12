Tot ce trebuie sa stii despre leasingul pentru echipamente medicale

Ziare.

Competitia crescuta, atat pe plan local, cat si international, evolutia tehnologica, interesul crescand pentru diagnosticarea timpurie si posibilitatile multiple de finantare stau la baza acestei cresteri.Aparatele performante precum RMN (rezonanta magnetica nucleara), CT (computer tomograf), ecografe, echipamente pentru recuperare medicala sau imagistica sunt doar cateva dintre cele mai solicitate bunuri de catre reprezentatii medicali si care pot fi finantate prin leasing financiar Companiile de leasing sunt preocupate sa ofere solutii de leasing financiar pentru cat mai multe domenii de activitate, printre care si domeniul medical.Se finanteaza clinici private sau de stat si cabinete medicale astfel incat, la randul lor, sa ofere solutii moderne de tratamente pentru pacienti.Leasingul financiar este un pachet integrat de finantare, asigurare si servicii post-vanzare, pentru achizitia de bunuri pentru o folosinta indelungata.Activul finantat, in acest caz este chiar garantia finantarii, dar multe dintre companiile de leasing aleg sa ceara garantii suplimentare, in functie de bonitatea clientului.Clientul (denumit si locatar) isi achizitioneaza bunul prin intermediul unui imprumut, pe care il ramburseaza apoi in rate.Achizitia unui echipament medical prin leasing financiar este un proces similar cu cel de achizitie al unei masini.Principalele avantaje de a apela la un leasing echipamente medicale sunt:- Gestionarea mai buna a fluxului financiar- Costuri avantajoase (atat pentru platile initiale, precum avansul, dar si pentru ratele lunare)- Proces de aplicare online si flux de obtinere al bunurilor gandit pentru acest domeniu- Nu se solicita garantiil suplimentare decat in cazuri foarte rare- Perioada de finantare de pana la 5 ani (pentru echipamente medicale noi)Procesul de achizitie prin leasing financiar poate incepe online. In functie de natura bunului si a costurilor, aprobarea poate fi primita in termen de numai 24 de ore.Dupa terminarea contractului de finantare, clientul va deveni proprietarul echipamentelor, maximizand astfel investitia.Bunurile care pot fi achizitionate sunt variate, printre cele mai frecvente numarandu-se: RMN, ecograf, mamograf, echipamente pentru laboratoare de analiza, echipamente stomatologice, echipamente pentru cardiologie etc.Avantajele leasingului pentru echipamente medicale sunt evidente si atunci cand vine vorba despre nivelul procedurilor si documentatiei, intregul proces implicand mai putina birocratie decat in cazul unui credit bancar.Flexibilitatea leasingului pentru echipamente medicale se remarca si in termenele de plata, care se pot adapta in functie de cerintele companiilor.Acest tip de finantare ofera flexibilitate si in ceea ce priveste valoarea reziduala, dar si oportunitatile de finantare specifice diferitelor tipuri de companii.Este mult mai usor sa obtii o finantare prin leasing decat un credit bancar, deoarece si riscurile sunt mai reduse pentru compania care ofera acest serviciu.De asemenea, daca un client nu isi mai plateste ratele, societatea isi poate valorifica mult mai usor bunul decat o banca, aceasta din urma fiind nevoita sa recurga la executarea silita pentru a-si recupera pierderile.Majoritatea companiilor de leasing financiar includ pe site-urile lor si un calculator cu ajutorul caruia poti afla simplu si rapid daca esti eligibil pentru un astfel de serviciu.Calculatorul online iti arata, de obicei, avansul minim, perioada maxima de contract pe care o poti solicita si costurile totale estimative la care trebuie sa te astepti, printre care valoarea reziduala sau comisioanele percepute.In mod automat, iti va fi calculata si valoarea ratei lunare pentru echipamentul medical dorit.Cu cat perioada contractului este mai lunga, cu atat rata lunara va fi mai mica. La prima vedere, utilizatorul este tentat sa aleaga o perioada contractuala mai mare pentru a putea achita mai usor ratele lunare, insa aceasta strategie nu este recomandata, costul total fiind unul mai mare din cauza acumularii dobanzii pe o perioada mai mare de timp.Perioada mai scurta de contract vine cu avantaje mai ales cand este vorba despre costurile de intretinere pentru bunul respectiv. Asta pentru ca, in primii ani, clientul nu va fi nevoit sa investeasca prea mult in costurile eventualelor reparatii, mai ales in cazul in care un produs este nou si are si garantie.Clientul trebuie sa se gandeasca foarte bine si la perioada in care vrea sa foloseasca bunul. Daca perioada de finantare depaseste durata folosintei bunului, clientul nu va avea posibilitatea sa il vanda, deoarece nu este inca proprietarul sau. Acest lucru va fi posibil doar dupa finalizarea contractului de leasing.Dupa consultarea costurilor, pasul urmator pentru a aplica pentru un leasing financiar este sa completezi o cerere de finantare si un acord de consultare CRC (pentru consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit).Aceste documente se gasesc, de obicei si online, chiar pe site-urile companiilor de leasing, de unde pot fi descarcate gratuit si completate.Dupa completarea documentelor, acestea trebuie trimise catre companie, iar ulterior vor fi verificate de un reprezentant al acesteia.Apoi, contractul de leasing va fi considerat activ, dupa ce s-a efectuat plata integrala catre furnizorul ales de client si dupa ce se semneaza procesul verbal de predare-primire a obiectului finantat.Prima rata de leasing se va plati in luna urmatoare. Ratele urmatoare vor fi apoi emise in functie de oferta primita, dar si de tipul de scadentar agreat.